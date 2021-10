1 Le sorelle Selassié contro Soleil e il GF Vip

Clarissa Selassié e le altre sorelle Lulù e Jessica non sembrano proprio andare d’accordo con Soleil Sorge e dopo la puntata di ieri hanno avuto non poco da recriminare anche contro il GF Vip. Nel corso dell’ultima puntata l’influencer ha ricevuto per l’ennesima volta l’immunità, stavolta da parte di Adriana Volpe. Questo gesto fatto dalle opinioniste non sembra andare a genio ad alcuni concorrenti, che preferirebbero essere loro a decidere e non in studio.

Terminata la puntata Clarissa e Lulù Selassié si sono dirette in stanza da letto e hanno parlato di questo con un Giucas Casella che ha provato ad ascoltarle. Furiose si sono prima scagliate contro Soleil:

“Soleil è una provocatrice molto cattiva. Io conosco persone che conoscono lei e ci hanno detto tutto. Non faccio nomi perché non mi permetto. Non vorrei mettere in mezzo terzi che poi non possono replicare. Queste persone ci hanno detto che è cattiva. Noi all’inizio abbiamo detto ‘perché dobbiamo pensare male di lei se non la conosciamo?’. Però conoscendola possiamo dire che avevano ragione, perché è davvero cattiva”.

Si legge da Biccy, che ne ha gentilmente riportato la conversazione di Clarissa Selassié e Lulù. A seguire Lucrezia ha avuto qualcosa da recriminare anche al GF Vip che, a detta sua, fa vedere i filmati durante la puntata nel modo sbagliato. Secondo il suo punto di vista, infatti, la trasmissione sottolinea solo i loro comportamenti sbagliati, ma mai quelli di Soleil, che viene sempre giustificata:

“Caro GF metti i video giusti in puntata perché passiamo sempre male qua. Stranamente non fanno vedere i pezzi in cui loro sono cattivi con noi. Però mandano in onda le clip dove noi passiamo per pazze. Ma c’è un motivo ai nostri comportamenti“.

Ha detto Lulù rivolgendosi direttamente al programma. Lo sfogo delle sorelle Clarissa Selassiè e Lucrezia non è finito qui…