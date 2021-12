1 Parla Clarissa Selassié

Solo qualche giorno fa a lasciare la casa del Grande Fratello Vip 6 è stata Clarissa Selassié, che è così tornata alla sua vita di sempre. La Principessa tuttavia nonostante sia stata eliminata dal reality continua a seguire tutto quello che accade all’interno del reality, in particolare per tenere d’occhio le sue sorelle Lulù e Jessica, che attualmente sono ancora in gioco. In queste ore però è accaduto qualcosa che non è passato inosservato e che sta facendo discutere il web. Sembrerebbe infatti che Clarissa possa agire per vie legali contro Maria Monsè! Ma perché e cosa è accaduto? Andiamo a scoprirlo.

Come è noto nei pochi giorni di permanenza in casa, l’attrice non ha avuto un bel rapporto con le Principesse. Una volta lasciato il programma, la Monsè ha parlato spesso di Lulù, spendendo per lei parole molto forti. Adesso così a intervenire è proprio Clarissa Selassié, che con un post sui social ha fatto sapere che qualora Maria dovesse continuare a parlare di sua sorella agirà per vie legali. Queste le sue dichiarazioni:

“Per quanto attiene alle dichiarazioni, riguardanti me e le mie sorelle, che la Signora Monsè continua a fare nelle varie trasmissioni televisive, non ho al momento nulla da dire. Ovviamente, qualora si dovessero oltrepassare certi limiti e si andasse a ledere oltremodo l’immagine mia e della mia famiglia, mi riservo di intraprendere le opportune vie legali”.

In queste ore intanto Clarissa Selassié si è anche tolta qualche sassolino dalle scarpe, dicendo la sua su alcuni concorrenti. Andiamo a rivedere le sue parole.