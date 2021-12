1 Clarissa Selassié attacca alcuni vipponi

Protagonista del GF Vip insieme alle sorelle Jessica e Lucrezia, Clarissa Selassié è stata la prima tra le Princess a lasciare la Casa più spiata d’Italia, ma non sembra esserne troppo dispiaciuta. Avrebbe si voluto continuare la sua avventura nel programma, come raccontato in esclusiva a SuperGuida TV, ma alcuni segni di cedimento e stanchezza li aveva mostrati.

Ora si dice più che serena e fa il tifo per le sue sorelle (e non solo come vedremo). Nella lunga chiacchierata a Clarissa Selassié è chiesto un parere sul triangolo che ha visto protagonisti i suoi compagni d’avventura Alex Belli e Soleil Sorge e la moglie dell’attore Delia Duran. Secondo lei l’unica vittima di quanto accaduto è la modella. Ma ecco le sue parole a riguardo:

“Io credo che Alex sia un attore non competente che recita pure molto male. Per me l’unica vittima è Delia perché Soleil non era vittima ma complice sapeva benissimo come sarebbe andata questa storia e come sarebbe finita. Pure lei ha giocato con i sentimenti di una donna sposata”.

Chiusa questa parentesi, Clarissa Selassié è ritornata a parlare del rapporto con Katia Ricciarelli, confidando quanto sia rimasta male per le critiche della cantante nei suoi confronti e verso le sorelle:

“Con Katia dal primo momento c’è stato un feeling pazzesco e per me lei era un punto di riferimento nella casa. Essendo molto legata a lei mi ha ferito quando lei non ha compreso né me né le mie sorelle criticandoci pesantemente e definendoci delle serve o dei cagnolini o asserendo che non ci avrebbe mai voluto come nipoti e che Lulù era patetica. Tutto ciò mi ha estremamente deluso e ferito”.

Ha spiegato Clarissa Selassié, ma non è l’unico sassolino dalla scarpa che si è tolta. Continua…