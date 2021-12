1 Le Principesse proseguiranno oltre il 13? Parla Clarissa

Come annunciato da Alfonso Signorini questa sera i vipponi scopriranno che il Grande Fratello Vip 6 si concluderà il 14 marzo 2022. Per alcuni sarà senza dubbio uno choc e non è detto che tutti la prenderanno bene. C’è infatti chi ha già annunciato il ritiro ancor prima della comunicazione. Clarissa Selassié, intanto, sembra essere certa di quella che sarà la decisione finale delle sue due sorelle Jessica e Lucrezia.

Proprio Clarissa, infatti, ha rilasciato un’intervista a Fanpage.it e tra i tanti argomenti si è parlato anche del prolungamento del GF Vip. Secondo quanto detto dalla Princess le sue sorelle resteranno sicuramente sconvolte dalla notizia ma, secondo lei, entrambe proseguiranno l’avventura nel reality, nonostante i tanti dubbi. Queste le parole rilasciate al sito:

«Credo che appena lo sapranno rimarranno basite. Jessica secondo me resterà, perché sa che è un’opportunità pazzesca. Lulù magari avrà un po’ più di dubbi però credo che anche lei, alla fine, avrà voglia di rimanere».

Ha detto Clarissa Selassié. Dunque secondo lei, semmai dovessero salvarsi dai prossimi televoti, sia Jessica che Lulù resteranno nella Casa del GF Vip e tenteranno di sfruttare a pieno questa grande chance televisiva. Ma non è finita, perché la Princess ha sferrato anche qualche stoccata verso alcuni vipponi…