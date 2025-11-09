Dopo la recente polemica per le sue ultime dichiarazioni, Claudia Gerini è intervenuta sui social e ha fatto una precisazione su Samira Lui: “Mi avete fraintesa, non volevo criticarla.”

Claudia Gerini interviene sui social

Dopo giorni di polemiche e critiche social, Claudia Gerini è intervenuta per chiarire le sue parole su Samira Lui, la showgirl che affianca Gerry Scotti a La Ruota della Fortuna.

Tutto è nato da alcune dichiarazioni rilasciate dall’attrice durante un’intervista nel podcast Tintoria, dove, commentando i programmi televisivi di oggi, aveva detto:

“Io accendo la tv e vedo ancora la ragazza che gira la letterina tutta nuda. Noi non eravamo nude. Ancora oggi vedo il presentatore e la bella ragazza che gira la lettera. È una cosa anacronistica, che non posso più vedere.”

Per quanto Claudia Gerini non abbia fatto nomi, molti utenti avevano interpretato le sue parole come un attacco diretto a Samira Lui, scatenando una vera e propria bufera social. Criticata e fraintesa, la Gerini ha deciso di intervenire per spiegare il senso delle sue frasi e porre fine alle polemiche.

In una serie di stories su Instagram, l’attrice ha scritto: “Ragazzi e ragazze calmatevi con questi commenti! Non volevo assolutamente criticare Samira!”

E ha aggiunto parole di stima nei confronti della collega: “È una ragazza che ammiro tantissimo, bella, brava e dolcissima. Dicevo soltanto che oggi come ieri, la donna vestita in modo sensuale attira il pubblico, e non mi sembra che si siano fatti grandi passi avanti.”

Infine, ha concluso con un messaggio distensivo: “Samira potrebbe infatti co-condurre! Mi dispiace se sono sembrata acida… non volevo proprio!”

Storia Instagram Claudia Gerini

La precisazione della Gerini ha calmato parzialmente le acque, anche se in rete il dibattito resta acceso. Nel frattempo, Samira Lui ha scelto il silenzio, senza replicare pubblicamente alle parole dell’attrice.

Claudia Gerini, dal canto suo, ha voluto ribadire di non avere nulla contro la giovane showgirl, ma solo contro una certa idea di televisione che, secondo lei, “non è cambiata poi così tanto rispetto a trent’anni fa”.

Seguite Novella 2000 anche su: Facebook, Instagram e X.