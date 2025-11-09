Filippo Magnini si sfoga contro la giuria di Ballando con le Stelle. Dopo le critiche, scoppia il caos in studio durante la pubblicità. Cosa è successo.

Lo sfogo di Filippo Magnini a Ballando con le Stelle

Tensione alle stelle a Ballando con le Stelle. Durante l’ultima puntata di ieri (QUI GLI ASCOLTI), Filippo Magnini ha avuto un acceso sfogo contro la giuria dopo aver ricevuto voti e giudizi poco entusiasti per il suo paso doble insieme ad Alessandra Tripodi.

Le critiche sono arrivate da più fronti. Carolyn Smith è stata diretta: “A livello interpretativo è andato abbastanza bene, ma quando andiamo nella sostanza è stata una performance molto debole. Certe posizioni non erano contenute. Il globale è buono, ma la parte tecnica un po’ meno.”

Ivan Zazzaroni ha aggiunto di aver trovato il tutto molto buono in generale, ma di non esserne rimasto convinto a pieno. Mentre Selvaggia Lucarelli è stata ancora più dura: “Non mi sei proprio piaciuto questa sera. Sei stato molto deludente rispetto al tuo livello medio. Sembrava che ti sforzassi. Forse non era il tuo ballo o la tua serata.”

A quel punto, Filippo Magnini non è riuscito a trattenersi e ha replicato con parole che hanno sorpreso tutti: “Faccio il rosicone e dico che a volte vengo giudicato come se fossi Pernice o Di Pasquale, quando sono un concorrente come tutti gli altri. Non mi lasciate passare niente.”

Poi ha rincarato la dose: “Nessuno di noi è perfetto. A me non c’è una volta che mi avete detto che sono stato perfetto, come invece avete fatto con altri. Mi fate sempre le pulci su ogni minima cosa.”

Il momento più teso è arrivato quando ha detto: “Faccio il rosicone fino in fondo ma non me ne frega niente. Penso di essere l’unico a cui qualcuno – anche fuori, in TV e sui giornali – abbia rotto le scatole a me e a mia moglie. Chi sa, sa.”

Subito dopo le parole di Filippo Magnini, in studio si è scatenato il caos. Durante la pubblicità, come riportato da Biccy, i giurati del programma e lo staff si sono riuniti concitatamente al tavolo, tra sguardi e gesti per capire “chi avesse detto cosa”. Un dietro le quinte infuocato che ora apre a nuovi scenari a Ballando con le Stelle.

