Andrea Sanna | 2 Maggio 2023

Isola dei Famosi 2023

L’infortunio di Claudia a L’Isola

Ieri durante la giornata del 1 maggio è andato in onda regolarmente il daytime de L’Isola dei Famosi. Oltre alle solite discussioni, ampia attenzione l’ha avuta Claudia Motta. La naufraga si è infortunata e ha dovuto lasciare Playa Tosta per svolgere i rituali accertamenti medici. Ma cosa è successo nello specifico?

Come mostrato dalle immagini de L’Isola dei Famosi vediamo la concorrente seduta su uno scoglio, particolarmente dolorante. A soccorrerla subito troviamo Fabio Ricci e Andrea Lo Cicero. Il membro del duo dei Jalisse le ha chiesto quale braccio ha sbattuto e prontamente lei, con la voce rotta ha risposto: “Non lo so, sono scivolata proprio così…”.

Il concorrente de L’Isola dei Famosi ha continuato a controllare che non ci fosse nulla di grave o preoccupante e ha fatto notare alla naufraga che non ci sono segni sul suo corpo, per fortuna.

Claudia lascia Playa Tosta per accertamenti medici! #Isola pic.twitter.com/imZRRjmleC — L'Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) May 1, 2023

A intervenire sulla faccenda, mediante un confessionale, è stata poi Pamela Camassa. La compagna di squadra a L’Isola dei Famosi di Claudia Motta (sono in coppia) ha detto: “Stamattina ci siamo presi un bello spavento. Claudia è scivolata, da come ci hanno raccontato, dagli scogli. Spero che vada tutto bene. E che sia stato solo lo spavento e che torni il più presto con noi, perché è la piccolina del gruppo…”, ha concluso.

Nel mentre che Pamela esponeva il suo pensiero sono andate in onda altre immagini. Ovvero Claudia abbandonare in via momentanea L’Isola per raggiungere i medici e farsi visitare. Degli accertamenti di prassi che è giusto compiere in questi casi. Il tutto anche per stare tranquilli e permettere alla partecipante di continuare al meglio il suo percorso in Honduras.

Vedremo se durante il daytime odierno de L’Isola dei Famosi ci saranno aggiornamenti sulle condizioni di Claudia Motta o se scopriremo qualcosa di più nel corso della puntata di questa sera.