Eleonora Cecere, ex Non è la Rai, una volta uscita dalla casa del Grande Fratello è tornata alla sua quotidianità ed ora lavora come guardia giurata al Colosseo.

Eleonora Cecere, guardia giurata al Colosseo

Dopo l’esperienza nella casa del Grande Fratello, Eleonora Cecere è tornata alla sua vita normale, lontana dal mondo dello spettacolo. L’ex ragazza di Non è la Rai, infatti, oggi lavora come guardia giurata e svolge il suo servizio in un luogo simbolo di Roma e della storia italiana: il Colosseo.

Negli ultimi giorni, Eleonora ha condiviso sui social un momento del suo lavoro, mostrando con orgoglio la sua nuova realtà professionale. Inoltre, ha avuto l’occasione di rivedere alcuni dei suoi ex coinquilini del GF, incontrandoli durante il turno di servizio.

Nel video pubblicato nelle storie da Luca Calvani, la vediamo in compagnia di Iago Garcia. Un momento che ha suscitato molta curiosità tra i fan, che continuano a seguirla con affetto anche dopo la sua breve esperienza nel reality.

Luca Calvani Instagram

La carriera di Eleonora Cecere è iniziata negli anni ’90, quando ha conquistato il pubblico con la sua energia e il suo talento nel celebre programma di Italia 1 Non è la Rai.

Dopo la fine del programma, ha continuato a lavorare nel mondo dello spettacolo, dedicandosi in particolare al teatro. Tuttavia, col tempo ha scelto di cambiare completamente strada, abbandonando la carriera artistica per intraprendere un percorso del tutto diverso.

A settembre, Eleonora è entrata nella casa del Grande Fratello insieme ad altre due ex Non è la Rai, Pamela Petrarolo e Ilaria Galassi. Le tre hanno gareggiato come un unico concorrente, portando un tocco di nostalgia e di ricordi degli anni ’90 nel reality di Canale 5.

Tuttavia, il suo percorso è stato breve: dopo circa un mese, il marito l’ha raggiunta nella casa per quella che inizialmente sembrava una sorpresa e poi le ha scelto di abbandonare il gioco e tornare a casa con lui dalle loro figlie.