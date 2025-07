Le anticipazioni di Innocence per le puntate in onda sabato 26 e domenica 27 luglio promettono emozioni forti e sviluppi imprevedibili.

Anticipazioni Innocence sabato 26 luglio

Le puntate del 19 e 20 luglio come visto anche dalle anticipazioni di Innocence ci hanno lasciati con il fiato sospeso. Cosa succederà dunque nei prossimi appuntamenti?

La trama di Innocence si fa incandescente quando Hale, nel tentativo di ripulire l’immagine del figlio Ilker, riesce a convincere Irem a sposarlo… direttamente in carcere. Nonostante Harun provi con ogni mezzo a tenere sua figlia lontana da questa vicenda, le nozze vengono celebrate. Una volta scoperto, Harun esplode di rabbia e si attiva per cercare dei cavilli legali che possano annullare l’unione.

Ma Irem è determinata: difende con forza la sua scelta e annuncia addirittura di volersi trasferire temporaneamente a casa dei genitori di Ilker. Il matrimonio diventa subito un caso mediatico, esattamente come Hale aveva previsto, raggiungendo l’effetto desiderato di attirare attenzione e consenso attorno alla figura del figlio.

Nel frattempo, Bahar si sente sempre più sopraffatta dal senso di colpa per non essere riuscita a proteggere sua figlia Ela, ora ricoverata. A complicare ulteriormente le cose ci pensa Gulizar, suocera di Bahar, che non risparmia accuse e la ritiene responsabile delle disgrazie familiari. Ma c’è finalmente una buona notizia: Ela si risveglia dal coma e lascia il reparto di terapia intensiva. Ora tutti aspettano con ansia le sue prime parole.

Trama e anticipazioni domenica 27 luglio

Le anticipazioni di Innocence rivelano che, sebbene cosciente, Ela si rifiuta di parlare. Un silenzio che pesa come un macigno e alimenta le ipotesi della polizia, convinta che la ragazza avesse un secondo cellulare con cui comunicava segretamente con Ilker.

Nel frattempo, Bahar è sempre più agitata e cerca un confronto con Timur, che però è con Banu. Quest’ultima, d’accordo con Ismail, fa firmare a Timur le dimissioni dal Gruppo Ilgaz, colpendolo dove fa più male: il lavoro e la reputazione.

Un salto nel passato ci riporta a una sera drammatica: Irem si presenta a sorpresa alla casa di Riva mentre Ilker è con Ela. Lui, colto di sorpresa, nasconde la ragazza in uno stanzino. Ma Irem non è sprovveduta e trova un indizio rivelatore: un braccialetto con Trilli. Con la scusa di restituirlo, organizza un incontro con Ilker e, poco dopo, anche Ela si presenta. È in quel momento che Ela racconta la sua verità sulla relazione con Ilker. Ma lui nega tutto, accusandola di aver inventato ogni cosa. Di fronte a quella versione, Ela perde la calma e lo minaccia.

Le anticipazioni di Innocence si chiude, per ora, con un flashforward che ci porta dritti alla prima udienza del processo, un momento chiave che potrebbe cambiare tutto. Ela parlerà finalmente? E cosa succederà ora che Ilker è sposato con Irem?

Innocence: quando va in onda e quante puntate sono previste?

La serie turca Innocence va in onda nel weekend, con appuntamento il sabato e la domenica, subito dopo Beautiful, su Canale 5. Un orario fisso che permette agli spettatori di seguire con regolarità le vicende coinvolgenti della fiction.

Per quanto riguarda il numero di episodi, non è ancora stata comunicata una suddivisione ufficiale per la messa in onda italiana. Infatti, tutto dipenderà dalle scelte di Mediaset e da come verrà gestita la programmazione nel palinsesto della rete.

Dove guardare Innocence in TV e in streaming

Chi desidera seguire la serie in diretta può sintonizzarsi su Canale 5 durante il weekend. In alternativa, è possibile vedere gli episodi anche in streaming grazie a Mediaset Infinity, disponibile sia su sito web che tramite app.

Grazie alla modalità on demand, è possibile recuperare ogni puntata in qualsiasi momento, per non perdersi nemmeno un momento della storia.