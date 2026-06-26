Dal 2006 al 2014 “I Cesaroni“ sono stati una delle serie Tv più amate dagli italiani. La notizia lo scorso anno del ritorno della celebre famiglia romana sul piccolo schermo aveva infatti fatto impazzire i fan. La settima stagione è andata in onda su Canale 5 e si è conclusa con un finale aperto circa un mese fa, che fa pensare dunque a una ottava stagione. Claudio Amendola, però, ha voluto togliersi qualche sassolino dalla scarpa, lanciando una frecciatina a Mediaset.

Claudio Amendola e la frecciatina a Canale 5

Claudio Amendola è stato intervistato dall’ANSA, con l’attore e regista romano che ha rilasciato dichiarazioni forti e si è tolto anche qualche sassolino dalla scarpa. L’argomento principale “I Cesaroni”, che dal 29 giugno sbarcheranno su Netflix. La nota serie Tv, tornata a farci compagnia dopo tanti anni, è andata in onda su Canale 5 con la settima stagione ma, secondo Amendola, il Biscione avrebbe penalizzato lo show, prima spostando la data di inizio e poi con una programmazione scomoda, a sera inoltrata: “Finalmente arriverà su Netflix, dove secondo me avrà lo spazio che merita. Le piattaforme hanno una programmazione che rispetta maggiormente lo spettatore e capisco perfettamente che molti fan de I Cesaroni abbiano avuto difficoltà a seguirlo in televisione quando veniva trasmesso alle 22.30.”

Claudio Amendola: “I Cesaroni sono stati penalizzati”

Nell’intervista all’ANSA, Claudio Amendola ha dichiarato che, secondo lui, “I Cesaroni” sono stati penalizzati sia dallo slittamento della data di inizio, sia dall’orario della messa in onda. L’attore e regista ha però rivendicando gli ascolti fatti (in media sono stati 2.478.000 telespettatori a puntata): “Prima di tutto bisognerebbe guardare bene i numeri. I Cesaroni si collocano comunque nella media delle fiction di Canale 5, e questo è un dato di fatto. Sicuramente, però, la serie è stata molto penalizzata dalla gestione della messa in onda. Per quattro mesi consecutivi ho annunciato l’uscita perché mi veniva chiesto di farlo, ma la data continuava a cambiare: da ottobre si è passati a gennaio, poi a marzo e infine ad aprile. Questo ha creato confusione, disagio e anche una certa disaffezione da parte del pubblico“.

Claudio Amendola: “I Cesaroni 8? Ne stiamo parlando con Netflix”

Dalla parole di Claudio Amendola all’ANSA, si evince che un eventuale ottava stagione de “I Cesaroni”, l’attore non vorrebbe che andasse ancora in onda su Canale 5, bensì su Netflix: “Ne stiamo parlando“. Secondo Amendola infatti oggi “il modo di fruire dei contenuti è cambiato completamente: le nuove generazioni, ma anche noi adulti, siamo ormai abituati a guardare ciò che vogliamo quando vogliamo, senza dover sottostare agli orari della televisione e, soprattutto, senza il continuo susseguirsi delle interruzioni pubblicitarie, che spesso risultano davvero eccessive“.