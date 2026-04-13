I Cesaroni, un ritorno che apre la porta della nostalgia

I Cesaroni tornano in Tv ed è subito effetto nostalgia. Proprio come ci spiega la nostra Barbara Fabbroni, quando dice che «Una voce, una sigla, una scena familiare tornano a bussare alla porta della memoria». L’iconica serie Tv ambientata nel cuore della Garbatella, quartiere storico di Roma, si prepara a riprendersi la prima serata di Canale 5 da lunedì 13 aprile 2026, con la settima stagione intitolata per l’occasione I Cesaroni – Il ritorno, diretta da Claudio Amendola, anche protagonista nei panni di Giulio.

I Cesaroni tornano in Tv e ti fanno fare un salto nel tempo che sa di casa

I Cesaroni non erano solo una serie. Erano un odore. Quello del sugo che bolle, delle risate troppo forti, delle discussioni che sembrano finire male e, invece, finiscono sempre con qualcuno che resta. Era una famiglia che litigava, sbagliava, inciampava… ma non si rompeva mai davvero. E oggi, mentre tutto sembra fragile, veloce, sostituibile, quel mondo ritorna come un abbraccio. Non perfetto, non ideale, ma vero. Profondamente umano. Rivederli significa riaprire una porta che avevamo lasciato socchiusa. E scoprire che, dentro, c’è ancora un pezzo di noi. Quel pezzo che cerchiamo di far vivere anche nell’oggi con fatica e impegno, con ricerca e attenzione, con presenza e volontà.

Se siete curiosi di scoprire come il ritorno della serie con Amendola ci riporti indietro nel tempo, e quali altri programmi Tv sono capaci di suscitare tutte queste emozioni, trovate tutto nell’articolo integrale di Barbara Fabbroni sul nuovo numero di Novella 2000, in edicola da mercoledì 8 aprile.