A Verissimo oggi ha presenziato Clizia Incorvaia, che ha ricordato con affetto tra le lacrime la suocera Eleonora Giorgi, scomparsa recentemente. “Lei non voleva andarsene, credeva nel miracolo”, ha detto con la voce spezzata. Poi ha anche risposto alle critiche e polemiche che l’hanno coinvolta.

Clizia Incorvaia risponde alle recenti critiche

Come ogni domenica, dalle 16:00 su Canale 5 è tornato l’appuntamento con Verissimo. Se la scorsa settimana hanno presenziato Paolo Ciavarro e il fratello Andrea Rizzoli, oggi in studio con Silvia Toffanin abbiamo assistito a un’intensa intervista con Clizia Incorvaia, che ha ricordato la suocera Eleonora Giorgi e risposto alle critiche che le sono state rivolte.

Per diverse ragioni infatti il web ha attaccato Clizia Incorvaia e oggi Silvia Toffanin ha dato modo a lei di poter rispondere e fare chiarezza. Per prima cosa ha commentato chi le ha dato contro per essere tornata subito a lavoro, nonostante il lutto che ha colpito lei e la sua famiglia:

“Sì, sono stata criticata perché sono tornata subito a lavoro. C’è il pregiudizio che quando subisci un lutto tu debba farti sopraffare dal dolore e farti vedere invaso, come se tu non ostenti non hai voluto bene. Io mi sono rimessa a lavoro per non perdere di vista l’indipendenza, per non perdermi e non perdermi con la mia famiglia”.

In seguito Clizia Incorvaia ha aggiunto: “E lo vorrebbe anche Eleonora. Io quando ho subito la perdita di nonno, mia mamma era andata in depressione. La mia famiglia in quel momento stava vacillando e io non mi sono sentita amata. Quindi devi fare di quel dolore la tua forza”, ha detto.

Le parole di Clizia alle polemiche

Ma non solo, perché poco dopo la morte di Eleonora Giorgi, Clizia Incorvaia sui social ha pubblicato un duro sfogo. Un messaggio rivolto a coloro che in vita si sono dimenticati di lei, ma l’hanno ricordata ora che non c’è più:

“Mi ha dato fastidio che tutti la osannavano adesso, che non c’è più. Quando poi potevano chiamarla per ingaggi, non ci sono stati. Molti l’hanno fatta a favore di like. Potevo stare in silenzio? Gli adulti non sono abituati dalle persone vere. Siamo così abituati a maschere sociali e mantenere delle parvenze. Se fai il contrario vieni visto come scomodo”.

In generale Clizia Incorvaia non ha nascosto la sua emozione oggi in puntata e ha riportato alla luce aneddoti e momenti condivisi con Eleonora Giorgi, prima della sua dipartita. Ha parlato degli ultimi momenti di vita dell’attrice, poi la bellissima lettera scritta per lei. Oppure quando aveva spiegato ai suoi nipotini che sarebbe diventata un angelo. “Lei credeva ancora nel miracolo, non se ne voleva andare”, ha però precisato.

Nel corso dell’intervista Clizia Incorvaia a più riprese ha mostrato commozione, che ha coinvolto anche Silvia Toffanin.