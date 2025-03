Stando a un gossip emerso nelle ultime ore, di recente sarebbe scoppiato il ritorno di fiamma tra Stefano De Martino ed Emma Marrone. Ecco cosa sta accadendo e gli indizi che sembrerebbero confermare il riavvicinamento.

Ritorno di fiamma tra Stefano De Martino ed Emma?

Sono passati 15 anni da quando Stefano De Martino ed Emma Marrone hanno partecipato ad Amici di Maria De Filippi. Come è ben noto tutti, proprio all’interno della scuola tra il conduttore e la cantante nacque l’amore. La relazione tuttavia terminò quando il presentatore di Affari Tuoi conobbe Belen Rodriguez e iniziò una storia con la showgirl. Con il passare del tempo tra Stefano ed Emma i rapporti sono tornati sereni e a oggi ta loro c’è un grande affetto e stima reciproca.

Da qualche settimana però in molti hanno notato un particolare riavvicinamento tra De Martino e la Marrone e nelle ultime ore a lanciare il gossip è stato il nuovo numero di Oggi. Secondo la rivista infatti tra Stefano ed Emma sarebbe scoppiato il ritorno di fiamma. Ma non solo. Il settimanale ha anche raccolto una serie di indizi che confermerebbero il riavvicinamento ta i due. Scopriamo di cosa si tratta.

Tutto sarebbe iniziato lo scorso febbraio, quando Emma Marrone è andata a vedere lo spettacolo teatrale di Stefano De Martino. Subito dopo lo show, i due sarebbero andati a cena insieme. Qualche giorno fa come se non bastasse la cantante è stata ospite dell’ultima puntata di Stasera tutto è possibile, che andrà in onda su Rai 2 il prossimo 8 aprile. Subito dopo la fine della registrazione il presentatore e la cantante, come è stato anche testimoniato sui social, sono andati a cena insieme e qui è accaduto qualcosa di inaspettato. Emma, che stando a quanto si legge sarebbe apparsa in grande sintonia con Stefano, si è esibita sulle note di Tu sì ‘na cosa grande, celebre brano di Domenico Modugno. Non tutti sanno però che proprio con questo brano la Marrone si esibì in una sfida contro De Martino ad Amici.

Insomma, il settimanale Oggi ne è sicuro: tra Stefano ed Emma ci sarebbe un ritorno di fiamma. A oggi però i diretti interessati non hanno confermato il pettegolezzo sul loro conto e al momento dunque i gossip sono da considerarsi tali.