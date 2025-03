Nel lungo pomeriggio domenicale di Canale 5 a Verissimo Silvia Toffanin ha accolto Andrea Rizzoli e Paolo Ciavarro. I figli di Eleonora Giorgi hanno ricordato le ultime ore di vita della loro mamma e ricordata con affetto e commozione.

Andrea ricorda gli ultimi momenti di Eleonora Giorgi

Oggi durante l’appuntamento domenicale con Verissimo, Silvia Toffanin ha potuto abbracciare Andrea Rizzoli e Paolo Ciavarro, figli dell’indimenticabile Eleonora Giorgi. L’attrice è venuta a mancare a inizio mese a causa della malattia e oggi, a distanza di poche settimane dalla sua scomparsa, hanno avuto modo di ricordarla e non sono mancati attimi di emozioni.

Entrambi tanto commossi hanno ringraziato tutte le persone che hanno mostrato vicinanza. Andrea e Paolo a proposito di Eleonora Giorgi hanno ribadito quanto lei, fino all’ultimo, sia stata sempre una combattente e cercava spesso di farli sorridere e tirarli su di morale.

Andrea ha poi ripercorso gli ultimi momenti di Eleonora Giorgi, quando hanno ricevuto la chiamata da parte di Massimo Ciavarro:

“(…) Il papà di Paolo la mattina alle 5 era già in ospedale. Ci ha chiamato e ci ha detto ‘venite perché è meglio, vedo Eleonora strana’. Siamo corsi e lei diciamo che dormiva, perché i dolori erano arrivati a un livello insostenibile. Erano davvero atroci. Però poi è successa una cosa assurda, perché quando se n’è andata aveva una serenità assoluta”.

Negli ultimi giorni Andrea Rizzoli ha ammesso che Eleonora Giorgi aveva perso di lucidità. Questo a causa del poco ossigeno che riusciva a inalare. Nonostante ciò quando parlava ci teneva a ricordargli di restare uniti e felici. Dal ricovero infatti le avevano dato pochi giorni, invece sono trascorse tre settimane.

Le parole di Paolo Ciavarro

Così come Andrea Rizzoli, anche Paolo Ciavarro ci ha tenuto a spendere delle parole per la sua mamma. In qualche modo sperano di averle restituito tutto l’amore possibile:

“Noi siamo stati con lei fino all’ultimo giorno. Le ultime due settimane riusciva a mangiare molto poco. Le preparavo l’insalata con i finocchi. Ringrazio la mia famiglia di Forum che mi ha permesso di prendermi del tempo e di stare accanto a lei. Mamma è sempre stata la mia colonna portante e adesso è mio fratello.

Lei voleva salutare per l’ultima volta il pubblico, era già in clinica e non stava più bene. Purtroppo all’ultimo non ce l’ha fatta. Però grazie a te Silvia, lei è riuscita a parlare più volte. Oggi il vuoto si sente più che mai. Prima di andarsene, in uno degli ultimi momenti di mamma, lei a un certo punto mi ha chiesto di continuare a comprare questi animaletti che comprava lei a Gabriele”.

Una promessa che Paolo ha voluto mantenere. Così da parte di Eleonora Giorgi ha deciso di acquistare dei regali per suo figlio e lui ha subito capito che si trattassero dei doni della nonna. Qui Ciavarro si è lasciato andare all’emozione:

“L’ultimo saluto del piccolo è stato a San Valentino, quando ha portato il palloncino a sua nonna. Alla fine voleva andarsene, era così stanca e non ce la faceva più. L’ultima sera, poche ore prima che se ne andasse sono riuscito a fare una videochiamata di un minuto e mezzo“, ha concluso Paolo.

Un momento davvero toccante nel ricordo di Eleonora Giorgi, rimasta nel cuore di tutti.