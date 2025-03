Oggi durante la puntata di Verissimo c’è stato spazio anche per un pensiero molto speciale! Serena Brancale, ospite in studio, ha dedicato ad Alessandra Amoroso If I Ain’t Got You di Alicia Keys. E l’ha fatto in occasione della notizia della gravidanza dell’ex allieva e vincitrice di Amici. Peraltro si tratta della canzone che hanno interpretato insieme durante la serata dei duetti all’ultimo Festival di Sanremo 2025.

La dedica di Serena Brancale ad Alessandra Amoroso

Una domenica speciale oggi a Verissimo ha visto la presenza di Serena Brancale e sua sorella Nicole. Le due si sono a lungo raccontate, hanno parlato del loro bellissimo legame e della loro famiglia. Spazio poi all’esibizione consueta dedicata agli artisti che hanno da presentare un progetto musicale e dunque la propria musica.

Serena Brancale prima di raggiungere il centro dello studio, ha coinvolto Nicole e la conduttrice Silvia Toffanin a fare un saluto speciale. “Questo brano lo dedichiamo tutte e tre, perché abbiamo avuto modo e il piacere di conoscerla insieme. Silvia penso che tu la conosci benissimo… La dedichiamo ad Alessandra che aspetta una bambina. Questa è per te”.

“Ti vogliamo bene, Alessandra”, ha aggiunto la presentatrice facendo così da eco alle parole della cantautrice e musicista. Pochi istanti dopo Serena Brancale ha intonato un pezzetto di “If I Ain’t Got You” di Alicia Keys. E non si tratta di un brano a caso!

Questa canzone, che è diventata un strepitoso successo nel 2003, Serena Brancale e Alessandra Amoroso l’hanno cantata insieme durante l’ultimo Festival di Sanremo 2025. Entrambe tengono molto a questo brano e hanno unito il loro talento per una delle esibizioni che più hanno emozionato durante la kermesse canora.

Un augurio decisamente molto speciale da parte di Serena Brancale che ha spesso sottolineato la bella amicizia creata con la cantante salentina. E siamo certi che Alessandra Amoroso sarà davvero felicissima di questo pensiero dolcissimo rivolto dalla sua collega.