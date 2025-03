È diventato virale il video di Valerio Scanu che canta Damme ‘na mano di Tony Effe, dopo i botta e risposta a distanza che ci sono stati tra i due dal Festival di Sanremo.

Valerio Scanu canta Damme ‘na mano di Tony Effe

Mentre Tony Effe si gode le splendide acque e il magnifico sole delle Maldive in compagnia della sua fidanzata Giulia De Lellis, Valerio Scanu è tornato a punzecchiarlo. Come? Sui social ha caricato un video in cui canta Damme ‘na mano del rapper. È ormai noto che il cantante, ex di Amici, non è stato affatto tenero nei confronti del collega e durante il Festival di Sanremo gli ha riservato diverse critiche.

In svariate occasioni, sia in TV che durante delle interviste, Valerio Scanu ha dichiarato che Tony Effe non sarebbe affatto intonato. A Maschio Selvaggio ha detto infatti: “Non sa cantare, ma penso lo sappia anche lui”. Secondo lui nemmeno l’autotune è stato in grado di aiutarlo. Dopo la reazione del rapper a Striscia La Notizia, in cui ha risposto per le rime al cantante, ancora una volta Valerio ha lanciato qualche bordatina.

A distanza di tempo Valerio Scanu ha voluto provare a pungere ancora Tony Effe. Su TikTok ha postato un video in cui canta per proprio la canzone sanremese, Damme ‘na mano! Ecco qui com’è andata….

Il pubblico tra i commenti si è molto diviso, tra chi si è complimentato con lui e chi, invece, non ha mancato occasione di lanciargli bordate. Qualcuno infatti pensa che non sia andata granché bene e che la sua performance non sarebbe sufficiente. Invece altri pensano che Tony Effe sia imparagonabile, con tutto il rispetto per Valerio Scanu. Altri qua e là avrebbero preferito invece la versione di Leo Gassmann rispetto sia all’originale che a quella di Scanu.

E voi invece che ne pensate? Chi avete preferito tra i due?