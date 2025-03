Stando a quanto si mormora nelle ultime ore, Lorenzo Tano e Lucrezia Lando potrebbero presto diventare marito e moglie. Lui avrebbe anche già scelto l’anello.

Il gossip su Lorenzo Tano e Lucrezia Lando

Poco più di un anno fa tra i concorrenti di Ballando con le Stelle c’era Lorenzo Tano. Il figlio minore di Rocco Siffredi ha così conquistato il cuore del pubblico e per lui, nel corso dell’esperienza all’interno del talent show, è arrivato anche l’amore. Il giovane 28enne infatti si è legato alla maestra Lucrezia Lando e tra i due è nata una bellissima storia, che prosegue a gonfie vele ancora oggi. Fin dal primo momento la coppia è apparsa in perfetta sintonia e al momento Lorenzo e la sua compagna sono più innamorati che mai. In queste ultime ore però è spuntato un gossip che ha prontamente attirato l’attenzione e che sta già facendo discutere il web. Andiamo a scoprire di cosa si tratta.

Stando a un pettegolezzo lanciato dal nuovo numero del settimanale Oggi, pare che Tano e la Lando siano pronti a mettere su una famiglia e che stiano pensando alle nozze. Presto infatti, stando a quanto si legge, i due potrebbero diventare marito e moglie e sembrerebbe che lui abbia anche già scelto l’anello, su consiglio della madre. Ma non è finita qui.

La rivista infatti rivela anche quale sarebbe stata la reazione di Rocco Siffredi. Secondo quanto riferito, l’attore sarebbe più che entusiasta e starebbe attendendo con impazienza di diventare nonno per la prima volta. A breve dunque potrebbero celebrarsi le nozze di Lorenzo Tano e di Lucrezia Lando, che di certo sono una delle coppie più amate e seguite del momento.

Tuttavia a oggi i due non hanno ancora confermato i pettegolezzi sul loro conto. Di conseguenza vi invitiamo a prendere con le pinze queste voci di corridoio.