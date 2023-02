Sanremo

Andrea Sanna | 21 Febbraio 2023

Sanremo 2023

L’ironica battuta di Colapesce

Colapesce e Dimartino si sono classificati decimi all’ultima edizione del Festival di Sanremo con la loro canzone “Splash”. Nonostante tutto, però, il brano sembra essere piaciuto. Il duo musicale ha infatti ottenuto diversi riconoscimenti come il Premio della Critica Mia Martini o ancora il Premio della Sala Stampa Lucio Dalla.

Ma adesso ad attirare l’attenzione sono alcune dichiarazioni fatte da Colapesce nella decima puntata del podcast Cachemire, condotto da Edoardo Ferrario e Luca Ravenna. Tra una chiacchiera e un’altra si è parlato non solo del film, dell’esperienza sanremese, ma tra i tanti momenti divertenti anche uno che riguarda il dietro le quinte del Festival.

I conduttori hanno chiesto a lui e al collega cosa mangiano i cantanti prima di salire sul palco per l’esibizione. Per quanto riguarda se stesso Colapesce ha dichiarato: “A pranzo mangio leggero, al pomeriggio solo riso in bianco, poi nient’altro. Dopo l’esibizione, invece Negroni”.

Per poi scherzare sul collega Colapesce ha fatto una prima ironica battuta: “A me piace pensare che Mr. Rain sia uno di quelli che mangia davvero di di tutto, la mer*a o la carne cruda, tutte ste cose”. Edoardo Ferrario allora ha ironicamente risposto: “E poi magari ai bambini non va mangiare niente: ‘Dovete apparire belli! Mi dovete portare al terzo posto!'”.

Per chiudere il siparietto su Mr. Rain, Colapesce ha fatto riferimento al nome d’arte del giovane artista: “Ho letto che si chiama Mr. Rain perché scrive solo quando piove. Poteva nascere in Sicilia, così non scriveva niente in tutta la sua vita”.

Tra una battuta e un’altra spazio anche a un pensiero su Fedez e Chiara Ferragni e la presunta lite di cui si parla da giorni. Colapesce ha detto di non avere idea dell’accaduto ma di aver visto del bacio con Rosa Chelical. Infine un riferimento alla polemica del podio “scippato” a causa del televoto che non ha premiato Musica Leggerissima ma Fedez: “Mi ha poi preso da parte per dirmi: per colpa tua, mi criticano tutti”. Con molta serenità pare avergli risposto: “Fanno bene”.