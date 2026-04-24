Colore unghie in tendenza a maggio 2026: le sfumature più eleganti e le idee creative per una manicure primaverile fresca e luminosa.

A maggio 2026 la manicure si rinnova con tonalità leggere e luminose, ispirate alla piena fioritura primaverile. Le tendenze puntano su colori delicati ma moderni, con finish lucidi e traslucidi che valorizzano un look fresco, curato e naturale. Ecco alcune idee per unghie perfette e in linea con le tendenze del momento.

Colore unghie maggio 2026: la stagione della luminosità naturale

Con l’arrivo di maggio 2026, le tendenze manicure si spostano verso una bellezza più luminosa, fresca e naturale. Dopo mesi dominati da tonalità scure o neutre invernali, la primavera inoltrata porta con sé una voglia di leggerezza che si riflette anche sulle unghie. Il focus è su colori che richiamano la natura in piena fioritura, ma reinterpretati in chiave moderna: non più semplici pastelli, ma sfumature “soft glow”, leggermente traslucide e con finish glossato o lattiginoso. L’effetto finale è curato ma spontaneo, elegante senza risultare eccessivo, perfetto per accompagnare look primaverili e outfit più ariosi.

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Colore unghie maggio 2026: palette e tendenze del momento

La palette del mese si concentra su tonalità delicate ma con personalità, spesso arricchite da micro-perlescenze o riflessi iridescenti. Ecco i colori più in voga per le unghie a maggio 2026:

Rosa sorbetto : fresco, femminile e leggermente trasparente

: fresco, femminile e leggermente trasparente Lilla lavanda soft : romantico ma contemporaneo

: romantico ma contemporaneo Verde pistacchio : naturale e sofisticato

: naturale e sofisticato Azzurro cielo : luminoso e rilassante

: luminoso e rilassante Bianco latte glossy : minimal, pulito e sempre elegante

: minimal, pulito e sempre elegante Pesca caldo : perfetto per valorizzare l’abbronzatura leggera

: perfetto per valorizzare l’abbronzatura leggera Nude rosato: la base versatile per ogni occasione

Queste tonalità vengono spesso abbinate a finish diversi, come gel effetto vetro, cromature leggere oppure dettagli micro-glitter concentrati solo su una o due unghie per un effetto accent nail discreto.

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Idee manicure per maggio 2026: tra creatività e minimalismo

Le idee nail art di maggio 2026 si muovono tra due estremi: da un lato il minimal chic, dall’altro piccoli dettagli creativi che rendono la manicure unica senza appesantirla. Una delle tendenze più forti è la “micro french”, una reinterpretazione della french manicure con linee sottilissime color pastello invece del classico bianco. Molto richieste anche le unghie effetto glazed, con una finitura di smalto lucida e leggermente specchiata che dona un aspetto quasi “bagnato”.

Per chi ama osare con discrezione, funzionano bene:

Nail art floreale minimal su base nude

su base nude Gradient soft (baby boomer colorato)

(baby boomer colorato) Accenti metallici sottili su una sola unghia

sottili su una sola unghia Mix & match di due tonalità della stessa palette

della stessa palette Effetto “soap nails”, pulito e ultra-glossy

Il risultato è una manicure versatile, perfetta sia per il quotidiano sia per occasioni speciali, che interpreta la primavera in modo moderno e raffinato.