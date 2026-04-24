Colore unghie maggio 2026: i trend più eleganti del momento
Colore unghie in tendenza a maggio 2026: le sfumature più eleganti e le idee creative per una manicure primaverile fresca e luminosa.
A maggio 2026 la manicure si rinnova con tonalità leggere e luminose, ispirate alla piena fioritura primaverile. Le tendenze puntano su colori delicati ma moderni, con finish lucidi e traslucidi che valorizzano un look fresco, curato e naturale. Ecco alcune idee per unghie perfette e in linea con le tendenze del momento.
Colore unghie maggio 2026: la stagione della luminosità naturale
Con l’arrivo di maggio 2026, le tendenze manicure si spostano verso una bellezza più luminosa, fresca e naturale. Dopo mesi dominati da tonalità scure o neutre invernali, la primavera inoltrata porta con sé una voglia di leggerezza che si riflette anche sulle unghie. Il focus è su colori che richiamano la natura in piena fioritura, ma reinterpretati in chiave moderna: non più semplici pastelli, ma sfumature “soft glow”, leggermente traslucide e con finish glossato o lattiginoso. L’effetto finale è curato ma spontaneo, elegante senza risultare eccessivo, perfetto per accompagnare look primaverili e outfit più ariosi.
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Colore unghie maggio 2026: palette e tendenze del momento
La palette del mese si concentra su tonalità delicate ma con personalità, spesso arricchite da micro-perlescenze o riflessi iridescenti. Ecco i colori più in voga per le unghie a maggio 2026:
- Rosa sorbetto: fresco, femminile e leggermente trasparente
- Lilla lavanda soft: romantico ma contemporaneo
- Verde pistacchio: naturale e sofisticato
- Azzurro cielo: luminoso e rilassante
- Bianco latte glossy: minimal, pulito e sempre elegante
- Pesca caldo: perfetto per valorizzare l’abbronzatura leggera
- Nude rosato: la base versatile per ogni occasione
Queste tonalità vengono spesso abbinate a finish diversi, come gel effetto vetro, cromature leggere oppure dettagli micro-glitter concentrati solo su una o due unghie per un effetto accent nail discreto.
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Idee manicure per maggio 2026: tra creatività e minimalismo
Le idee nail art di maggio 2026 si muovono tra due estremi: da un lato il minimal chic, dall’altro piccoli dettagli creativi che rendono la manicure unica senza appesantirla. Una delle tendenze più forti è la “micro french”, una reinterpretazione della french manicure con linee sottilissime color pastello invece del classico bianco. Molto richieste anche le unghie effetto glazed, con una finitura di smalto lucida e leggermente specchiata che dona un aspetto quasi “bagnato”.
Per chi ama osare con discrezione, funzionano bene:
- Nail art floreale minimal su base nude
- Gradient soft (baby boomer colorato)
- Accenti metallici sottili su una sola unghia
- Mix & match di due tonalità della stessa palette
- Effetto “soap nails”, pulito e ultra-glossy
Il risultato è una manicure versatile, perfetta sia per il quotidiano sia per occasioni speciali, che interpreta la primavera in modo moderno e raffinato.
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