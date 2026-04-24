Adele è dimagrita moltissimo, ma senza seguire una dieta, come era stato detto dalla stampa. La cantante ha scelto di non seguire un particolare regime alimentare, ma di puntare tutto sull’allenamento fisico.

Adele non ha seguito una dieta: come ha fatto a perdere peso la cantante

Adele ha perso ben 30 chili in un anno e ora continua a mostrare la sua forma fisica perfetta con grande orgoglio. La donna, che è sempre stata bellissima, ha scelto un percorso diverso per dimagrire. La stampa inglese, e poi quella del resto del mondo, ha affermato che la cantante era riuscita a dimagrire in modo così drastico grazie alla dieta Sirt. In realtà non è vero ed è stata proprio Adele a smentire questa voce che circolava da tempo. La cantante è riuscita a dimagrire senza seguire nessuna dieta e nessun regime alimentare rigido e stressante.

Adele, che tempo fa si è aperta a Vogue Uk, ha parlato proprio del suo dimagrimento, sottolineando di non aver mai seguito la dieta Sirt. “Niente digiuno intermittente. Niente dieta. Semmai mangio più di prima perché mi alleno tanto” ha affermato. La cantante ha spiegato che nel periodo in cui stava affrontando il divorzio dal marito Simon Konecki ha sentito il bisogno di fare molta attività fisica e da quel momento ha continuato a prediligere il movimento fisico per mantenersi in forma, senza seguire particolari diete.

Adele non segue diete: allenamento fisico per dimagrire

Adele, come lei stessa ha raccontato, ha affrontato un periodo di forte ansia e forte stress durante il divorzio. Ha scoperto che con l’attività fisica riusciva a stare molto meglio. “Non si trattava di perdere peso: volevo diventare forte e concedermi del tempo senza guardare il cellulare, da cui ero diventata dipendente” ha spiegato. Con questi presupposti, la cantante è riuscita anche a perdere peso e a mettersi in forma, prendendosi cura del suo benessere psico-fisico.

In questo modo Adele è diventata appassionata di fitness. Ha iniziato ad allenarsi due o tre volte al giorno, dedicando al suo corpo e alla sua mente tutto il tempo di cui avevano bisogno. Il suo allenamento consiste in una sessione di pesi al mattino, una camminata o sessione di boxe nel pomeriggio e un allenamento cardio la sera. Ha scelto questa routine per sentirsi bene e mantenersi in forma e continua a seguirla con grande entusiasmo e grande determinazione.