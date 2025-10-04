Durante la puntata del game show Gerry Scotti ha dichiarato che Amadeus, quando è a casa, guarda La Ruota della Fortuna. Il conduttore di The Cage ha risposto sui social. In tanti però hanno interpretato la frase di scotti come una stoccata a Stefano De Martino e ad Affari Tuoi.

Gerry Scotti saluta Amadeus in diretta

La sfida tra Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna si arricchisce di stoccate ironiche e non solo della gara per gli ascolti. Durante la puntata di ieri del gioco di Canale 5 Gerry Scotti ha lanciato una frecciatina, tirando in ballo Amadeus:

“Nomino Amadeus perché è risaputo che giornali e blog ricamano sulle rivalità fra noi che facciamo questo mestiere. Invece lui è un mio amico dai tempi della radio. E mi fa piacere salutarlo perché quando è a casa con la sua famiglia guarda La Ruota della Fortuna, ciao Ama!”.

Gerry Scotti questa sera saluta Amadeus a #LaRuotadellaFortuna dicendo che quando è a casa, l’ex conduttore di Sanremo, guarda il programma di Canale 5.



Nota a margine: Amadeus è in onda in contemporanea su Nove con #TheCage pic.twitter.com/Kj8fdGD9Qw — Jonathan (@jonathanzacconi) October 3, 2025

Una dichiarazione che in tanti hanno interpretato come una stoccata all’azienda rivale. A quanto pare, come raccontato da Gerry Scotti, Amadeus non seguirebbe il suo ex programma Affari Tuoi (e nemmeno l’attuale trasmissione che conduce The Cage), ma La Ruota della Fortuna nei suoi momenti liberi. Un commento che ha attirato l’attenzione del pubblico.

La reazione di Amadeus non ha tardato ad arrivare. Su Instagram ha condiviso il video del saluto di Gerry Scotti con una gif animata che saluta. Un gesto che conferma dunque quanto ci sia rispetto e stima tra i due colleghi e che in qualche modo ribadisce le parole del conduttore di Canale 5.

La storia Instagram di Amadeus per Gerry Scotti

Dietro questa battuta però, come detto, alcuni utenti sul web ci hanno visto un riferimento indiretto proprio ad Affari Tuoi, dove ieri sono stati vinti per la seconda sera di fila 300.000 Euro e Stefano De Martino ha festeggiato il suo compleanno.

Tra l’altro in molti hanno fatto notare come Gerry Scotti giù in un’altra occasione aveva fatto lo stesso, tirando in ballo l’amico e collega Carlo Conti: “Salutiamo Carletto che quando è a casa ci guarda.”

In ogni caso, tralasciando le presunte frecciate o meno, è bello vedere colleghi che si supportano a vicenda seppur impegnati in aziende differenti.