La carta d’identità elettronica (CIE) è un vero e proprio documento d’identità. Come molti di voi sapranno, lo SPID è diventato a pagamento quindi, in tanti, si stanno interessando alla CIE come alternativa. Ma, come si attiva? Scopriamolo insieme.

Cos’è la carta d’identità elettronica?

L’alternativa allo SPID si chiama CIE (carta d’identità elettronica), che è un vero e proprio documento di identità che consente non solo l’accertamento dell’identità di chi la possiede ma anche l’accesso ai servizi della Pubblica Amministrazione, sia in Italia che in Europa. La CIE in breve tempo sostituirà completamente la versione cartacea del documento di identità. Una volta in possesso della carta d’identità elettronica però, prima di poter usufruire dei suoi servizi è necessario attivarla. Come si fa? Lo vediamo ora insieme.

Come attivare la carta d’identità elettronica senza errori

Dopo aver visto breve che cosa si intende per carta d’identità elettronica, passiamo all’aspetto più importante, ovvero il come si fa per attivarla. Innanzitutto facciamo una lista di quello che vi occorre avere a portata di mano per procedere all’attivazione:

La CIE;

Uno smartphone (iOS o Android) che abbia il sensore NFC ;

; La documentazione della vostra carta d’identità elettronica dove sono segnati il PUK e il PIN

Perfetto, ora passiamo al procedimento vero e proprio. Ecco quello che dovete fare per attivare la vostra CIE:

Scaricate sul vostro smartphone l’app CieID e seguite tutta la procedura di installazione richiesta, che varia a seconda del vostro sistema operativo; L’app vi chiederà di scegliere tra l’accesso semplificato (livello 1 e 2) o con la lettura della carta (livello 3) che è la scelta consigliata. Se optate per l’accesso semplificato, dovrete scegliere l’opzione “Accedi con credenziali CIE“, credenziali che dovrete attivare sul sito ufficiale della carta d’identità elettronica, dove vi verrà chiesto il codice PIN e PUK, oltre ai dati di contatto. Una volta attivata, potrete accedere sia da app che da pc inquadrando un codice QR. Se invece, come si consiglia, scegliete l’accesso di Livello 3, una volta selezionato “Accesso con lettura della carta”, dovrete avvicinare il vostro smartphone in corrispondenza del lettore NFC che, solitamente, si trova sul retro del cellulare. Anche in questo caso vi verranno chiesti i dati e i codici PIN e PUK. A questo punto seguite la procedura guidata fino a quando l’app non vi confermerà l’attivazione della CIE.

Nel caso in cui vogliate attivare la carta dal computer, dovete collegarvi al sito ufficiale della CIE e scaricare il software per l’installazione. Poi bisogna collegare il lettore smart card, inserire la CIE e avviare il software. Infine dovrete digitare il pin per attivare la carta.

Carta di identità elettronica: come faccio a sapere se è davvero attiva?

Una volta eseguita tutta la proceduta appena descritta, il consiglio è fare subito una prova. Andate su uno dei portali della Pubblica Amministrazione, cliccate su accedi e scegliete l’opzione “Entra con CIE”. A questo punto o inserite le credenziali o effettuate l’accesso con il QR Code. Se riuscite ad accedere significa che la vostra carta di identità elettronica è attiva.