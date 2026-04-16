Novella 2000, il cartaceo cambia pelle: l’editoriale che spiega l’inizio della rivoluzione

È una mattina di metà febbraio. Lavoro da casa dei miei genitori per un paio di giorni. Il browser implora pietà per le troppe schede aperte. Anche la scrivania piena di fogli per gli appunti non scherza. Mentre Donald Trump blatera in mondovisione, squilla il telefono. Dall’altra parte c’è una voce con cui ho interagito quotidianamente per anni in una luminosa redazione da qualche parte a Milano Est. «Luca, se ti interessa, ci sarebbe un’occasione». Sulla carta la sfida è interessante: ricorda tanto un progetto del mio passato lavorativo. Quello cui sono più legato. «Capirci qualcosa di più non mi costa niente», mi dico.

Rientro in città. Qualche ora dopo sono in quella che un mese e un giorno dopo sarebbe diventata la mia redazione. Quella di Novella 2000, da cui sto scrivendo. Nel mezzo ci sono stati tanti dubbi, tanta paura. Banalità tipo: «Sai cosa lasci, ma non sai cosa trovi». E ancora: «Se non ci provi, ti rimarrà per sempre il dubbio». Tutto questo puntualmente riversato su una ristrettissima manciata di persone, amici e famiglia che, beati loro, hanno un dono che io non ho: la pazienza (grazie a tutti!).

Sbrigata la doverosa pratica dei saluti a casa, torniamo alla sfida in questione: conservare l’anima di Novella 2000 allargando, al contempo, i suoi orizzonti. Dal prossimo numero, in edicola e in digitale a partire dal 22 aprile, accanto a tutto quello che vi ha fatto amare queste pagine, compariranno infatti nuove tematiche, nuove firme e rubriche, nuovi punti di vista. Il tutto condito con dibattiti e, perché no, qualche provocazione sui temi che tanto fanno discutere. Il diktat è: «Informa, intrattieni e consiglia», all’insegna del primato dell’idea, della notizia e dell’approfondimento. Un’evoluzione che verrà abbracciata anche dal nostro sito web e, soprattutto, dai nostri canali social.

Ci sarà spazio anche per la valorizzazione della storia del marchio che, non tutti sanno, è stato fondato nel lontano 1919. Era una rivista letteraria con firme del calibro di Luigi Pirandello, Grazia Deledda e George Bernard Shaw. Ci pensate? Io l’ho fatto spesso in questi giorni. E non nego che, quando ho realizzato che all’epoca l’unico dei miei nonni già in vita non aveva ancora raggiunto l’età in cui ti insegnano a leggere e scrivere, ho sentito ancora più forte l’onore e la responsabilità del ruolo che l’editore mi ha affidato.

Proprio dall’archivio di Novella 2000 è partita anche l’idea del totale restyling grafico che vedrete dal 22 aprile. Sono, infatti, i numeri pubblicati a fine anni Venti che ci hanno condotto al colore attorno al quale stiamo costruendo la nuova estetica della rivista. Ma avremo modo di raccontarvelo a tempo debito. Personalmente, non vedo l’ora di conoscervi e di farmi conoscere, rispondendo alle (lecite) domande: «Ma questo chi è?» «Da dove arriva?» direttamente con il prodotto finale di queste settimane di cantiere che hanno coinvolto tutte le professionalità del team Visibilia.

A proposito di squadra, permettetemi di ringraziare la redazione giornalistica e grafica composta dal vicedirettore Carlo Faricciotti, dal caporedattore Umberto Mortelliti, dai grafici Adele Ucussich e Lorenzo Vallini. Sono loro ad aver curato in totale autonomia il numero che avete tra le mani concedendomi il tempo di dedicarmi al futuro (di Novella 2000) che verrà. Qui e là troverete qualche spoiler e qualche piccola novità, come la possibilità di inviare le vostre domande ai nostri esperti.

Approfitto di questo spazio per ringraziare, infine, il direttore uscente Roberto Alessi che, nonostante non ci conoscessimo, nel passaggio di consegne, mi ha dato consigli e segnali di stima umana e professionale. A lui vanno i miei migliori auguri per i progetti che lo aspettano.

Con voi ci vediamo (in tutti i sensi) il 22 aprile.

Buona lettura.