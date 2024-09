Oggi è un’amata tronista di Uomini e Donne ma ieri è stata una concorrente del reality show di Filippo Bisciglia. Qualcuno potrebbe chiedersi com’è cambiata nell’ultimo anno Francesca Sorrentino dopo Temptation Island. Ecco le foto a confronto.

Francesca Sorrentino dopo Temptation Island

Com’è cambiata Francesca Sorrentino dopo Temptation Island? Oggi l’ex concorrente del reality di Canale 5 è una tronista a Uomini e Donne ed è alla ricerca del vero amore.

Dopo la fine della storia con lo storico fidanzato Manuel Maura, infatti, ha deciso di rimettersi in gioco. Nel video di presentazione uscito a fine agosto 2024 ha rivelato:

“Mi auguro di trovare un amore come quello dei miei genitori che stanno insieme da più di 25 anni e si amano come il primo giorno. Sono l’ideale dell’amore.

Si amano, partono per il weekend, mio padre è ancora geloso di mia madre. Anch’io sono così, un po’ gelosa e possessiva e non è facile trovare chi accetta questo lato del mio carattere”.

Adesso però chi ha perso le tracce di Francesca Sorrentino dopo Temptation Island potrebbe chiedersi com’è cambiata. Qui sotto possiamo vedere le foto a confronto di ieri e di oggi. A sinistra compare durante il falò di confronto proprio nel reality show nel 2023, mentre a destra notiamo il suo nuovo look. In realtà le differenze sono minime e al massimo si può parlare del taglio di capelli differente.

Il cambio look di Francesca Sorrentino dopo Temptation Island

Questo va a rispondere alla domanda “com’è cambiata Francesca Sorrentino dopo Temptation Island” mettendola a paragone con il suo aspetto di oggi a Uomini e Donne. Vedremo come proseguirà il suo viaggio all’interno del dating show di Maria De Filippi e se davvero l’ex fidanzato Manuel Maura scenderà per corteggiarla, come da lui dichiarato: “Non lo escludo perché nella vita potrebbe succedere di tutto“.