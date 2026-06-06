Rughe della marionetta e ginnastica facciale: esercizi mirati per ridefinire e migliorare la tonicità del viso.

Le rughe della marionetta sono quei solchi che si formano ai lati della bocca e scendono verso il mento, spesso responsabili di un’espressione più stanca o “tirata” del viso. Con il tempo diventano più visibili a causa della perdita di elasticità della pelle e del rilassamento dei muscoli facciali del terzo inferiore del volto. Oltre ai trattamenti cosmetici, la ginnastica facciale rappresenta un metodo naturale e non invasivo per aiutare a tonificare l’area, migliorare la circolazione e attenuare gradualmente questi segni, restituendo al viso un aspetto più armonioso e disteso.

Attivazione muscolare: il riscaldamento che prepara il viso prima della ginnastica facciale

Prima di iniziare qualsiasi esercizio specifico, è fondamentale preparare la muscolatura facciale. Un buon esercizio iniziale consiste nel “riscaldamento del sorriso controllato”. Si parte con il viso rilassato, poi si chiudono leggermente le labbra e si sollevano gli angoli della bocca come in un sorriso delicato, senza coinvolgere gli occhi. Mantieni la posizione per 5 secondi e poi rilassa. Ripeti per 10 volte. Questo movimento attiva il muscolo zigomatico e prepara la zona delle rughe della marionetta a lavorare in modo più efficace.

Un secondo esercizio di attivazione è la “pompata delle guance”: gonfia le guance con aria e spostala lentamente da destra a sinistra. Questo semplice gesto migliora la mobilità dei muscoli periorali e stimola la microcircolazione, fondamentale per rendere la pelle più elastica e luminosa.

Rughe della marionetta: 5 esercizi di ginnastica facciale che le attenuano davvero

Il primo esercizio specifico è il “sollevamento degli angoli della bocca con resistenza”. Posiziona due dita agli angoli delle labbra e prova a sorridere verso l’alto mentre opponi una leggera resistenza con le dita. Mantieni per 10 secondi e rilassa. Ripeti 8-10 volte. Questo aiuta a rinforzare i muscoli depressori e elevatori della bocca, riducendo visivamente la profondità delle pieghe.

Il secondo esercizio è il “bacio verso l’alto”: spingi le labbra in avanti come per dare un bacio, poi sollevale leggermente verso l’alto, come se volessi raggiungere il naso. Mantieni la posizione per 5-7 secondi e ripeti 10 volte. Questo movimento tonifica il muscolo orbicolare delle labbra e contrasta la perdita di compattezza nella zona centrale del viso.

Un terzo esercizio molto efficace è il “lifting mandibolare”. Posiziona i pugni chiusi sotto il mento e prova ad aprire lentamente la bocca mentre eserciti una leggera pressione verso l’alto con le mani. Mantieni la tensione per 5 secondi e rilascia. Ripeti 8 volte. Questo esercizio aiuta a rafforzare la linea mandibolare e a ridurre l’effetto di cedimento che accentua le rughe della marionetta.

Il quarto esercizio è la “distensione del sorriso laterale alternato”. Siediti con la schiena dritta e prova a sollevare solo l’angolo destro della bocca in un mezzo sorriso, mantenendo il resto del viso fermo. Tieni la posizione 5 secondi, poi cambia lato. Ripeti 10 volte per lato. Questo esercizio migliora il controllo muscolare asimmetrico e aiuta a riequilibrare la tensione nella zona periorale.

Il quinto esercizio è il “sollevamento del mento con lingua al palato”. Siediti con la schiena dritta e porta la lingua a contatto con il palato superiore, premendo leggermente. Da questa posizione, inclina lentamente il capo all’indietro guardando verso l’alto, mantenendo la pressione della lingua. Trattieni per 5-8 secondi e poi torna alla posizione iniziale. Ripeti 8-10 volte. Questo esercizio aiuta a tonificare i muscoli sotto il mento e nella zona del collo, migliorando il sostegno complessivo del terzo inferiore del viso e contribuendo a rendere meno evidenti le rughe della marionetta.

Per ottenere risultati visibili, la costanza è fondamentale: bastano 10-15 minuti al giorno per almeno 4-6 settimane per iniziare a notare un miglioramento nella tonicità del viso. La ginnastica facciale non elimina completamente le rughe della marionetta, ma può ridurne la profondità e migliorare la definizione del contorno labbra e mandibola, regalando un aspetto più fresco e riposato. Abbinata a una buona idratazione e a una skincare mirata, diventa uno strumento semplice ma efficace per prendersi cura del proprio viso in modo naturale.