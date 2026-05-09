Come si chiamano davvero le dita dei piedi? Non tutti conoscono il loro vero nome, ma sono tante le curiosità legate a questa parte del nostro corpo. Le dita dei piedi, infatti, in base alla loro lunghezza, stabiliscono una definizione precisa del piede.

Come si chiamano davvero le dita dei piedi?

Non tutti conoscono i veri nomi delle dita dei piedi, a eccezione dell’alluce. Le altre dita vengono semplicemente chiamate secondo, terzo, quarto e quinto dito, o mignolo del piede. Questi sono gli unici nomi delle dita dei piedi riconosciuti e ufficialmente certificati da una convenzione internazionale del 1998. Dal punto di vista scientifico e medico questi sono i nomi ufficiali per le dita dei piedi, ma non sono certo gli unici con cui si possono chiamare Esiste, infatti, un altro modo un po’ più leggero e divertente per chiamare le dita dei piedi. Un modo sicuramente più simpatico e fiabesco, in un certo senso.

Secondo la cultura popolare, le dita dei piedi si chiamano Alluce, ovvero il primo dito, Illice, il secondo dito, Trillice, il terzo dito, Pondolo, il quarto dito, e Minolo, il quinto dito. Si tratta di nomi molto più simpatici, che fanno pensare alle fiabe dei bambini. L’accademia della Crusca afferma che questi nomi non sono riportati in testi medico-scientifici, ma sono frutto di storie popolari.

Curiosità sulle dita dei piedi

Le dita dei piedi determinano anche una diversa definizione del piede stesso, a seconda della loro lunghezza. Esistono, infatti, diversi nominativi che vengono dati al piede in base alla forma data dalla lunghezza delle dita:

Piede Egizio : il secondo dito è più corto del primo e ognuna delle altre è più corta della precedente;

Piede Greco : il secondo dito è più lungo del primo dito e ognuna delle altre è più corta della precedente;

Piede Romano : il secondo e il terzo dito hanno la stessa lunghezza del primo dito, mentre le altre due sono più corte;

Piede Germanico : il primo dito è più lungo e le altre dita più corte ma tutte della stessa lunghezza;

Piede Celtico: il primo e terzo dito sono della stessa lunghezza, il secondo è il più lungo e il quarto e quinto sono più corti ma con la stessa lunghezza;

Il piede germanico e il piede celtico sono quelli meno frequenti nelle persone. Finalmente è stato svelato il segreto dei nomi delle dita dei piedi anche se, come abbiamo spiegato, non si tratta di nomi scientifici e riconosciuti, ma solo dettati dalla cultura popolare.