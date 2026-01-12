Arrivano importanti aggiornamenti sulla giornalista Sara Carbonero dopo il malore accusato nelle scorse settimane: come sta la conduttrice spagnola ed ex di Iker Casillas.

Sara Carbonero come sta dopo il malore

La famosa giornalista e conduttrice spagnola Sara Carbonero continua il suo recupero dopo l’intervento d’urgenza subito nei giorni scorsi. Si trovava alle Canarie per festeggiare il Capodanno con il compagno José Luis Cabrera ed alcuni amici, quando ha accusato un improvviso malore che ha richiesto il ricovero immediato all’ospedale di Lanzarote.

Secondo fonti vicine alla giornalista, il 5 gennaio Sara Carbonero è stata operata d’urgenza per un problema di salute che ha richiesto un intervento immediato. Dopo essere stata in terapia intensiva, il suo stato è migliorato lentamente. Nonostante ciò è ancora sotto osservazione in reparto. L’8 gennaio è uscita dalla terapia intensiva, dando segnali di un recupero graduale.

Fonti interne, parlando alla rivista Hola!, hanno dichiarato: “La sua ripresa è lenta, ma l’evoluzione è favorevole.” Il messaggio ha rassicurato i numerosi fan e follower che seguono con ansia le sue condizioni. “Sara è già attiva sui social e risponde ai messaggi”, aggiungono le stesse fonti. Segnale positivo che ha dato un po’ di speranza a chi temeva per la sua salute.

Al momento non sono stati rilasciati dettagli ufficiali sul motivo dell’intervento, ma fonti vicine all’ambiente medico continuano a sottolineare che non si tratterebbe di un ritorno della malattia che l’aveva colpita in passato.

Anche l’ex marito di Sara Carbonero, Iker Casillas, ha voluto tranquillizzare i fan dopo il ricovero. In un’intervista, l’ex portiere ha dichiarato: “Non c’è da preoccuparsi, per fortuna. Sara sta bene.”

Seguite Novella 2000 anche su: Facebook, Instagram e X.