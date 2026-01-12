Connor Storrie è uno dei volti del momento. La serie Heated Rivalry, che lo vede protagonista, sta infatti conquistando il mondo intero. Non tutti però sanno che, prima di prendere parte allo show, l’attore lavorava come cameriere.

Il racconto di Connor Storrie

Heated Rivalry è senza dubbio il titolo del momento. Lo show canadese in poche settimane ha conquistato il mondo intero ed esattamente tra un mese debutterà finalmente anche in Italia. su HBO Max. Protagonisti della serie evento sono Hudson Williams e Connor Storrie, che vestono rispettivamente i panni di Shane Hollander e Ilya Rozanov, due giocatori avversari di hockey che danno il via a una relazione segreta. La storia ha così appassionato i fan di tutto il pianeta e attualmente è già prevista una seconda stagione.

In queste ore intanto si sono tenuti i Golden Globe e tra i protagonisti dell’evento c’è stato anche Connor Storrie. L’attore ha dunque raccontato che pochi mesi fa, prima di ottenere la parte in Heated Rivalry, lavorava come cameriere. In merito ha dichiarato:

“Quando ho letto il copione la prima ho pensato è che non avrei ottenuto la parte. Prima di ottenerla lavoravo in un ristorante come cameriere. Ho lavorato nei ristoranti per 8 anni. Anche durante i provini ho continuato a lavorare lì. Ad essere onesti stavo quasi per essere licenziato. Il giorno in cui ho saputo la notizia, sono stato chiamato dal mio manager, avevo combinato un casino. Durante la pausa ho preso il telefono dall’armadietto e ho saputo di aver ottenuto la parte. Ho fatto altri cinque turni e dopo una settimana ero in Canada”.

LEGGI ANCHE: Andrea Bocelli sarà alla Cerimonia d’Apertura dei Giochi Olimpici

La storia di Connor Storrie è dunque d’esempio per tutti coloro che sognano di sfondare nel mondo dello spettacolo. A oggi infatti l’attore è uno dei protagonisti del piccolo schermo e di certo anche in futuro per lui ci saranno tante altre opportunità.

Seguite Novella 2000 anche su: Facebook, Instagram e X.