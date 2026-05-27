Nel cuore del fútbol sudamericano con Going, tra pallone e street food

Con il “Pacchetto dei Campioni”, Going porta i viaggiatori italiani nelle tre capitali mondiali del calcio: Rio de Janeiro, Buenos Aires e Montevideo, tra stadi leggendari e sapori di strada.

Il pacchetto comprende: 12 giorni e 9 notti — Tre capitali del fútbol sudamericano — Stadi storici e cultura locale — Esperienze street food — Partenze da ottobre 2026 fino ad aprile 2027 — going.it L’itinerario tocca Brasile, Uruguay e Argentina in un percorso che non è semplice turismo sportivo, ma una vera immersione culturale. E a ogni tappa, il filo conduttore non è solo il calcio: è anche il cibo di strada, anima popolare di ogni città attraversata.

«Non un viaggio sportivo o nostalgico, piuttosto un percorso culturale nel cuore di una delle più potenti espressioni identitarie del Sud America»

🇧🇷 Rio de Janeiro Prima tappa, il tempio assoluto: il Maracanã. I viaggiatori accedono al dietro le quinte dello stadio che ha ospitato finali di Coppe del Mondo e Giochi Olimpici — spogliatoi, zona mista, sala stampa e terreno di gioco. Tra i cimeli esposti, la rete del millesimo gol di Pelé e oggetti appartenuti allo storico numero 10 del Flamengo, accanto ai memorabilia di Garrincha e Zico.

🇺🇾 Montevideo Street Food La città uruguaiana custodisce le origini stesse del calcio mondiale. Il tour include la visita allo Stadio Parque Central e allo Stadio Centenario, sede della prima Coppa del Mondo FIFA nel 1930. Il Museo del Calcio completa il quadro storico, mentre il Ristorante 1930 — all’interno dello stadio — offre una sosta gastronomica con degustazione del tradizionale Chivito.