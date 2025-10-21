Ascanio Pacelli ha accusato i concorrenti del Grande Fratello di non esporsi abbastanza. Ciò ha scatenato un acceso scontro con Matteo, uno dei gieffini. Non sono mancate anche frecciate da parte di Simona Ventura.

La critica di Ascanio Pacelli ai concorrenti

Non era mai successo, ma per la prima volta nella storia del Grande Fratello, il pubblico è stato chiamato a esprimersi non su chi eliminare, ma su chi “non si è esposto abbastanza”. Un sondaggio lanciato su Instagram e X ha chiesto agli utenti quali concorrenti, secondo loro, si stanno tenendo troppo in disparte rispetto alle dinamiche. Il risultato? Una strigliata da parte di Ascanio Pacelli, dei suoi colleghi opinionisti e, ovviamente, di Simona Ventura.

In studio, il messaggio è stato chiaro. Simona Ventura e gli opinionisti non hanno usato mezzi termini: i concorrenti sembrano troppo tranquilli, quasi spaventati dal dire davvero ciò che pensano. A fare eco a questa critica è stato Ascanio Pacelli, che ha usato parole forti: “Siete entrati tutti leoni ma siete diventati degli agnellini. Avete paura di esporvi.”

La miccia è scoppiata in particolare durante un confronto con Matteo che, secondo Ascanio Pacelli, spegne spesso le dinamiche. “Non devi calmare gli animi, sei il primo che si nasconde. Voglio vedere emozioni positive e negative, il carattere. Avete fatto diventare un gioco del genere una scampagnata tra amici”, ha detto l’ex gieffino, oggi opinionista.

In Casa gli animi si scaldano e si accende un confronto #GrandeFratello pic.twitter.com/DWUv0ZWSkQ — Grande Fratello (@GrandeFratello) October 20, 2025

Matteo, però, si è difeso con fermezza:

“Se devo dire qualcosa, lo faccio, non mi invento un motivo per litigare. Se non faccio niente, perché mi tenete qua?”

Ascanio non ha mollato la presa: “Non sei falso, sei il Don Matteo. Spegni l’inizio delle dinamiche. Voglio vedere il carattere di tutti.”

Anche Sonia Bruganelli ha voluto far riflettere i concorrenti:

“La cosa peggiore è il cosiddetto quarto posto, chi arriva fino alla fine ma poi non lascia un segno. Non perdete il vostro tempo.”

Simona Ventura ha poi sintetizzato il messaggio principale: non serve litigare per forza, ma “sporcarsi le mani” sì, eccome.

Molti concorrenti sembrano più preoccupati di mantenere buoni rapporti che di raccontare chi sono davvero. Ma il pubblico, stavolta, lo ha detto chiaro: vuole emozioni vere.