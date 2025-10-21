Ieri Simona Ventura si è arrabbiata con Jonas durante la puntata del Grande Fratello, cosa è successo

Durante la puntata del Grande Fratello ieri sera, Simona Ventura ha perso le staffe con Jonas Pepe, dopo alcune esternazioni su Grazia Kendi. Peraltro il gieffino a seguito del filmato ha rincarato la dose contro la sua compagna d’avventura, trovando così la strigliata da parte della conduttrice.

Simona Ventura sbotta in diretta con Jonas

Come avevamo preannunciato nei vari articoli, era palese che Simona Ventura ieri durante la puntata del Grande Fratello avrebbe affrontato la questione. Nel corso dell’appuntamento in prima serata la conduttrice ha mostrato alcuni dei discorsi fatti da Jonas Pepe, il quale pare abbia mostrato interesse per diverse ragazze della Casa. Quello che però sarebbe dovuto essere un momento “goliardico”, si è trasformato in pochi istanti in qualcosa di più serio.

Dall’interazione con Giulia, a quella con Grazia per passare all’interesse su Rasha. Proprio verso Grazia, come fatto notare anche da Simona Ventura, il gieffino ha fatto dei commenti piuttosto espliciti. Nei filmati sosteneva infatti che avrebbe trascorso una notte con lei. Terminata la clip Grazia ha guardato Jonas, dicendosi basita dalle sue parole, sostenendo di esserci rimasta male.

Lui visibilmente alterato ha risposto: “Che ca**o ti guardi, stai zitta, muta”. Ma Grazia non è rimasta a guardare: “Io muta? Guarda che non è una bella frase”, Jonas però con convinzione ha aggiunto:

“Non sono qua a doverti dare spiegazioni, non me ne frega niente, non è un insulto, non è niente di altro di cui io mi debba giustificare. Cosa non è una bella frase? Siamo nel mondo, si ride, si scherza, si gioca, non era mirata a te”.

Dallo studio Simona Ventura ha assistito insieme a tutti i presenti alla scena in silenzio. Fino a che non è intervenuta sbottando contro Jonas. La conduttrice gli ha fatto notare di essersi rivolto in modo aggressivo verso la coinquilina e non gli ha risparmiato una strigliata per questo: “Non è il modo di trattare le donne, questo non è accettabile, moderati con le parole. Devi cambiare anche atteggiamento, modera le parole e conta fino a 10″.

Jonas Pepe ha provato a giustificarsi: “Mi scuso per questo, mi è partita la vena. In questa settimana ho parlato bene di Grazia, in confessionale ho parlato di lei benissimo e voi lo sapete. Mi scuso per la reazione che ho avuto”.

Successivamente dopo quanto accaduto, Jonas Pepe si è incupito e durante una pausa pubblicitaria si è sfogato e non ha nascosto le lacrime. Per questo Simona Ventura ha voluto parlare in disparte con lui in confessionale e ha cercato di fargli capire l’errore commesso e ragionare dopo quanto accaduto in puntata.

C’è da dire che nel post puntata anche Anita Mazzotta, dopo il suo rientro nella Casa, in chiacchiera con Jonas è stata molto diretta e non gli ha nascosto di esserci rimasta male per i suoi comportamenti e frasi discutibili. Ora starà a lui dopo la strigliata ricevuta da Simona Ventura, rimettersi in carreggiata ed evitare altri scivoloni di questo tipo.