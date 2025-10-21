Dopo il lutto vissuto per la morte della sua amata madre, Anita Mazzotta ha fatto il suo ritorno nella Casa del Grande Fratello per riprendere il suo percorso da dove l’aveva interrotto, svelando i motivi di questa scelta. La reazione dei coinquilini.

Anita Mazzotta rientra nella Casa del GF

Si è diffusa rapidamente ieri la notizia lanciata dagli amici di Mattino 5 sul ritorno nella Casa del Grande Fratello di Anita Mazzotta dopo giorni in cui si è detto tanto, anche troppo. Sui social, prima di rientrare in gioco come concorrente ufficiale, la piercer ha reso nota la notizia della scomparsa della sua amata mamma e ieri, in puntata, ha informato i suoi compagni dell’accaduto.

Dopo un collegamento con Simona Ventura dal confessionale, che ha voluto parlare con lei in disparte, in salone i suoi compagni hanno potuto vedere un breve messaggio da parte di Anita Mazzotta:

“Ciao raga. In questi giorni difficili siete stati un pensiero bello e costante. Vi ho visti e sentiti come se fossi stata lì con voi. Mi mancate, vi voglio bene. Un abbraccio grande, Anita”. Dopo queste parole di Anita Mazzotta tutti i suoi coinquilini non hanno trattenuto l’emozione e i più sono crollati in lacrime, riservando un applauso che ha coinvolto anche lo studio.

Poco dopo queste sentite parole ecco il freeze, dove gli inquilini hanno capito che da lì a poco sarebbe successo qualcosa. Così Anita Mazzotta ha lasciato il confessionale 2 e ha fatto il suo ingresso in Casa. Nessuno dei suoi compagni è riuscito a trattenere l’emozione nel rivederla. Ed è qui che la concorrente ha rivelato a ognuno di loro quanto successo. Ha spiegato poi anche i motivi che l’hanno riportata a scegliere di tornare “in quella bolla”, per riprendere le sue parole. Ecco qui il suo discorso…

Non appena ai suoi coinquilini è stata data la possibilità di intervenire, intorno ad Anita Mazzotta si è creato un solo e unico abbraccio. Tra lacrime e affetto sentito tutti sono parsi entusiasti. È così dunque che la concorrente è stata accolta e riprenderà il suo percorso da dove aveva interrotto. Non sarà facile, ma ha rispettato anche la volontà della sua mamma, come per sua stessa ammissione.