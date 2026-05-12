Una puntata ricca di emozioni e colpi di scena quella andata in onda ieri sera, lunedì 11 maggio 2026, de “La Ruota della Fortuna“. Protagonista assoluta, ancora una volta, Samira Lui, che con una battuta ha portato “scompiglio” in studio. Ma ecco che cosa è successo.

La Ruota della Fortuna: “Quasi 500mila euro in sole due serate”

“La Ruota della Fortuna” continua a ottenere un successo davvero incredibile nell’access prime time, con la sfida a distanza tra Mediaset e Rai che si accende ogni giorno di più. Anche ieri sera, lunedì 11 maggio 2026, Gerry Scotti e Samira Lui hanno intrattenuto il pubblico da casa, con una puntata davvero indimenticabile. Come sempre il conduttore pavese ha fatto il suo ingresso in studio accolto dalla band, i Fortuna Five, che lo hanno presentato come “Il nostro comandante“. Scotti ha risposto scherzando con il saluto militare aggiungendo le seguenti parole: “Di comandante ce ne è uno, tutti gli altri sono nessuno”. Il presentatore ha poi sottolineato come, in sole due puntate, sono stati distribuiti quasi 500mila euro ai concorrenti: “Un momento d’oro, meraviglioso”. Ma, come è andata dunque la puntata di ieri sera?

La Ruota della Fortuna: la puntata dell’11 maggio

Una puntata ricca di colpi di scena, emozioni e risate quella di ieri sera, lunedì 11 maggio, de “La Ruota della Fortuna“. Al centro la campionessa, Dorella, dalla provincia di Taranto che la puntata precedente si è portata a casa il ricchissimo Jackpot! Dorella ha confessato non solo di essere ancora incredula per quanto accaduto ma anche di voler usare la cifra vinta per comprare casa. A sfidare Dorella, Giuseppe ed Elvino. Il primo di Roma e professionista del 3D, tanto che Gerry Scotti non è riuscito a trattenere una battuta: “Magari in 3D mi possono fare un ciuffo!”. Il secondo invece di Altopascio e studente di Scienze Biologiche. E proprio Elvino ha dato il via a un divertente siparietto con Samira Lui. Ecco cosa è successo.

La Ruota della Fortuna: Samira Lui protagonista di un divertente siparietto

Samira Lui ha fatto il suo ingresso in studio scendendo l’ormai iconica scalinata sulle note di “Shalala Lala” e, nel corso della puntata, è stata protagonista di un divertente siparietto. Il concorrente Elvino, tra “bancarotte” e “passa”, a un certo punto, nel chiamare una consonante, è finito per dire “Saamira”, con la showgirl friulana che ha subito replicato ironicamente: “Toglietegli elvino, no scusami“. Non è potuta mancare nemmeno la replica di Gerry Scotti, che ironicamente ha detto: “E’ lei che ha sempre qui la bottiglietta.” Un momento davvero divertente che ha caratterizzato la puntata di ieri sera del game show Mediaset.