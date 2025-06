Questa ex concorrente del Grande Fratello è stata tanto fortunata da aver l’occasione di parlare con Dua Lipa al suo concerto

Sappiamo ormai che ieri sera Dua Lipa ha portato il suo concerto in Italia ma ciò che forse non avete visto è che una ex gieffina ha avuto un dialogo con la popstar durante la serata. Ecco il video.

Dua Lipa e l’interazione con l’ex gieffina

Dua Lipa ha entusiasmato tutto il pubblico presente all’Ippodromo di Milano ieri sera con il suo concerto pieno di sorprese. A un certo punto della scaletta, infatti, ha anche parlato italiano e ha cantato una canzone di Raffaella Carrà! Una serata indimenticabile per tutte e 70mila le persone accorse per vederla.

Ma c’è una persona in particolare che forse ha provato una gioia più grande degli altri e la potete vedere nel video qui sotto. La popstar le chiede il nome e se si sta divertendo e l’altra risponde: “Francesca, sì vengo da Milano ma sono di Salerno“. Ma l’avete riconosciuta? Si tratta di Francesca Rocco, ex concorrente del Grande Fratello 13.

Il reality all’epoca era presentato da Alessia Marcuzzi con la partecipazione di Manuela Arcuri e Cesare Cunaccia in un primo momento e poi di Vladimir Luxuria in seguito. L’edizione è stata vinta da Mirco Petrilli ma Francesca Rocca si è classificata al secondo posto, ottenendo l’amore del pubblico.

Oggi è felicemente sposata con Giovanni Masiero, con il quale è convolata a nozze a Verona alcuni anni fa, e insieme hanno una bambina che si chiama Ginevra. Ad ogni modo, la conversazione con Dua Lipa è stata pubblicata sui suoi social e ha fatto il giro del web molto in fretta.

Nella notte ha scritto su Instagram: “È successa una cosa… Ve la mostro nella prossima Storia, ora posso andare a casa felice”. Poi sono seguiti dei video, presi da varie angolazioni, della sua breve chiacchierata con la popstar.