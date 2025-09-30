Giulia del Grande Fratello ha raccontato di essere stata rapita da piccola: la sua confessione ha sorpreso tutti

Durante la notte, Giulia Soponariu ha stupito i coinquilini del Grande Fratello quando ha rivelato: “Sono stata rapita da bambina in Italia”. La rivelazione ha generato reazioni dentro e fuori dalla Casa.

La confessione di Giulia al Grande Fratello

La nuova edizione del Grande Fratello è iniziata da poco, ma le emozioni forti non mancano già dalle prime ore nella Casa. Dopo la diretta, i concorrenti si sono rilassati tra docce, chiacchiere e prime confidenze in giardino. È stato proprio durante questo momento che Giulia Soponariu (lei già si conosce con Simone), ha lasciato tutti senza parole con una confessione personale.

Mentre ogni inquilino raccontava qualcosa di sé, Giulia – di origini romene ma cresciuta a Torino – ha fatto una rivelazione. Dopo aver parlato della sua famiglia e delle sue passioni, ha aggiunto una frase che ha spiazzato tutti:

“Sono la terza di sei fratelli. I miei genitori sono della Romania, ma stanno qui da circa 20 anni. Sono modella, ma ho fatto anche l’attrice in Romania, poi ballo e canto. E poi sono anche stata rapita da piccola. No, non in Romania, qui in Italia.”, si legge da Biccy.

Il racconto ha colpito profondamente gli altri concorrenti del Grande Fratello, tanto che Donatella Mercoledisanto ha reagito sostenendo che seppur giovanissima Giulia non si è fatta mancare nulla.

A intervenire per Giulia, pur consigliandole prudenza, è stato Simone De Bianchi, che ha commentato: “No vabbè, non dire altro, tanto poi lo diranno. C’è tempo per parlare di queste cose. Parliamo di cose più leggere.”

Giulia ha anche anticipato che probabilmente la sua storia verrà raccontata più avanti al Grande Fratello: “Uscirà questa cosa, faranno delle clip probabilmente. La mia clip non è ancora uscita, ma se esce, sentirete.”

Sui social, la confessione ha acceso il dibattito. Alcuni utenti hanno ipotizzato che il cambio improvviso delle batterie nei microfoni fosse un modo per evitare che i concorrenti svelassero troppi dettagli sulle loro vite.

Una confessione che non ha lasciato indifferenti e che sicuramente sarà affrontata al Grande Fratello.