In un’intervista Salvo Veneziano è tornato ad attaccare Cristina Plevani, non risparmiandole qualche critica. L’ex gieffino ha accusato la vincitrice della sua edizione di non aver rispettato una promessa fatta a lui e Pietro Taricone.

Salvo Veneziano attacca Cristina Plevani

I rapporti tra Salvo Veneziano e Cristina Plevani, ex concorrenti della prima storica edizione del Grande Fratello, sembrano tutt’altro che sereni. Nonostante siano arrivati insieme alla finale (Cristina vincitrice e Salvo secondo classificato), oggi il clima sembra essere ancora teso.

Alla poche pre dalla nuova edizione del Grande Fratello, dove Cristina Plevani tornerà in TV come opinionista insieme a Floriana Secondi e Ascanio Pacelli, Salvo Veneziano ha scelto Il Corriere della Sera per togliersi qualche sassolino dalla scarpa:

“Cristina è stata furba… è furba”, ha dichiarato Salvo, ricordando come negli ultimi giorni all’interno della Casa lei si fosse un po’ isolata, giocando a suo dire “la carta della vittima”. Questo l’avrebbe poi portata alla vittoria. Ma la questione più spinosa riguarda proprio il montepremi. Un dettaglio che Salvo Veneziano aveva raccontato anche nello speciale dedicato ai 25 anni del programma. Nel dettaglio lui parla dei 250 milioni di lire in gettoni d’oro, che, secondo lui, sarebbero dovuti essere divisi tra i tre finalisti.

“Con Cristina e Pietro ci eravamo impegnati: chiunque avesse vinto avrebbe dato 50 milioni a ciascuno degli altri due”, ha raccontato. “Chiaramente se li è tenuti tutti per sé e ha anche negato che avessimo preso questo accordo”.

Veneziano ha aggiunto che Cristina ha poi giustificato la cosa, dichiarando nel documentario del GF che Taricone le avrebbe detto di non volere nulla. “Ma questo non possiamo sapere se è vero. Mica stupida”, ha chiosato.

Infine, ha anche commentato il ruolo di opinionista assegnato a Cristina: “Bravissima in tante cose, ma non è fatta per fare l’opinionista”. Insomma Salvo Veneziano, oggi come allora, non le manda a dire!