Durante la prima puntata del Grande Fratello, Simona Ventura ha svelato che Giulia e Simone si conoscevano già. Il loro ritrovo nella Casa ha spiazzato entrambi… e forse anche la madre di lui.

Grande Fratello, Giulia e Simone si conoscevano già

La nuova edizione del Grande Fratello è partita con il botto e, già durante la prima puntata andata in onda sabato 29 settembre, non sono mancati i colpi di scena. Uno di questi riguarda due concorrenti che, inaspettatamente, si conoscevano già prima di entrare nella Casa. Un gossip che era già emerso in rete da Deianira Marzano e Amedeo Venza. Stiamo parlando di Simone De Bianchi e Giulia Soponariu.

A svelare il retroscena è stata proprio Simona Ventura, conduttrice di questa edizione del Grande Fratello, nel momento in cui la 19enne Giulia si è presentata davanti alla porta rossa:

“Giulia, so che hai condotto qualche serata e che il tuo sogno è fare il mio mestiere, ovvero la conduttrice. Tranquilla che fra dieci anni ti lascio il mio posto. So che a un evento hai dato un premio a un concorrente che è nella casa. Gli hai dato un premio?”.

In quell’istante, la regia ha inquadrato il volto incredulo di Simone De Bianchi. Giulia ha subito confermato il legame: “Sì! Gli ho passato la mia coroncina di Miss Reginetta d’Italia.”

La giovane, infatti, ha vinto il concorso nel 2023, e Simone era presente in giuria come “giovane attore del film Accattaroma”. Il loro primo incontro risale a quell’occasione e il destino li ha fatti rincontrare proprio al Grande Fratello.

Quando Giulia è entrata in Casa, la reazione di Simone è stata immediata e genuina: “Non ci credo! Comunque c’avevo il presentimento che qualcuno dentro la Casa già lo conoscevo.”

Anche Giulia ha mostrato sorpresa nel rivederlo, e poco dopo si è presentata a Francesca Carrara, madre di Simone, anche lei concorrente: “Io non ti conosco, chi sei?”, ha risposto Francesca.

Non resta che vedere come si evolveranno i rapporti all’interno della Casa e se tra Simone e Giulia potrà nascere qualcosa di più… chissà!