Nelle ultime ore è stata rilasciata l’indiscrezione in base alla quale Barbara De Santi e Ruggiero D’Andrea, coppia Over nata a Uomini e Donne, si sarebbero lasciati. Ecco che cosa sappiamo.

Cos’e successo alla coppia nata a Uomini e Donne

Barbara De Santi è tornata a Uomini e Donne dopo qualche anno di assenza per trovare l’anima gemella, l’uomo con cui passare la vita insieme. Nel corso del suo più recente percorso ha fatto la conoscenza di alcuni uomini ma nessuno di loro ha fatto scoccare la scintilla.

Questo almeno fino all’arrivo di Ruggiero D’Andrea, Cavaliere del trono Over che le ha rubato il cuore e l’ha convinta a lasciare il programma una volta per tutte. L’estate stava proseguendo nel migliore dei modi, i due avevano anche preso parte a una puntata di Verissimo insieme, ma poi qualcosa è cambiato.

LEGGI ANCHE: Se vi state chiedendo dove fanno i bisogni i naufraghi de L’Isola dei Famosi abbiamo una risposta

Lorenzo Pugnaloni ha pubblicato una Storia Instagram che avrebbe rivelato il loro destino. Oggi la coppia nata a Uomini e Donne non starebbe più insieme e il giovane esperto di gossip afferma quanto segue:

“Tra Barbara e Ruggero è finita. I due non si vedono più da tanto, è stata una scelta di lei. Lui spera che questa decisione sia frutto di un momento passeggero e che in futuro possano tornare a viversi insieme, in quanto da parte di Ruggiero c’è l’interesse”.

Barbara e Ruggero di Uomini e Donne si sono lasciati

LEGGI ANCHE: Totti, Ilary e la guerra dei Rolex: il giudice ha deciso chi si terrà i costosi orologi

Speriamo che la situazione tra i due possa migliorare nel prossimo futuro, noi resteremo qui in attesa di altre informazioni. Nel frattempo vi invitiamo a seguirci per non perdervi tutti i possibili sviluppi.