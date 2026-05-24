La gravidanza non deve far rinunciare al piacere dell’estate e del mare, ma richiede solo qualche attenzione in più nella scelta del costume da bagno. Comfort, sostegno e adattabilità diventano elementi fondamentali per accompagnare il corpo che cambia. Dai modelli interi ai bikini premaman, le proposte oggi uniscono praticità e stile, permettendo alle future mamme di sentirsi a proprio agio e valorizzate in ogni momento della giornata.

Comfort prima di tutto: i costumi interi pensati per la gravidanza

Durante la gravidanza, il corpo cambia progressivamente e il bisogno di comfort diventa centrale, soprattutto in estate. I costumi interi premaman rappresentano una delle soluzioni più complete perché offrono sostegno, stabilità e una vestibilità adattabile mese dopo mese. Questi modelli sono progettati non solo per seguire le forme, ma anche per ridurre la pressione su zone sensibili come pancia, fianchi e seno.

  • Tessuti ultra-elastici a crescita progressiva, che si adattano alle diverse fasi della gravidanza
  • Foderature interne leggere ma contenitive, che evitano trasparenze e aumentano il comfort
  • Arricciature laterali regolabili, che permettono di “seguire” la crescita del pancione
  • Supporto seno integrato, spesso con coppe morbide o fascia elastica sottoseno

Un aspetto spesso sottovalutato è la sensazione di sicurezza: il costume intero aiuta molte future mamme a sentirsi più “contenute” nei movimenti, soprattutto in acqua. Questo lo rende ideale non solo per il relax in spiaggia, ma anche per attività leggere come nuoto o aquagym in gravidanza, sempre più consigliate per favorire la circolazione e ridurre il gonfiore. Dal punto di vista estetico, le collezioni moderne hanno superato l’idea del premaman puramente funzionale.

  • scolli profondi ma sicuri
  • inserti in mesh o trasparenze leggere
  • stampe geometriche o tropicali
  • tagli modellanti che valorizzano il punto vita

Bikini premaman: libertà e versatilità senza rinunciare allo stile

Il bikini premaman è la scelta ideale per chi cerca leggerezza, praticità e una maggiore libertà di movimento. A differenza dei modelli tradizionali, questi bikini sono studiati per seguire l’evoluzione del corpo senza stringere o creare segni sulla pelle. Un vantaggio importante è che top e slip possono essere scelti separatamente, adattandosi in modo più preciso ai cambiamenti del corpo.

  • Slip a vita alta o con fascia morbida sotto il pancione
  • Top strutturati ma elastici, con sostegno rinforzato per il seno
  • Chiusure regolabili, utili per adattare il costume nel tempo
  • Tessuti doppiati nelle zone strategiche, per maggiore sicurezza e comfort

Oltre alla praticità, il bikini premaman risponde anche a esigenze estetiche e psicologiche. Molte donne lo scelgono per sentirsi più libere e per mantenere una connessione con il proprio stile personale anche durante la gravidanza. Inoltre, facilita l’esposizione al sole, permettendo un’abbronzatura più uniforme.

Le tendenze attuali includono:

  • stampe floreali delicate e romantiche
  • colori naturali come sabbia, salvia e terracotta
  • modelli sportivi ispirati al beachwear tecnico
  • bikini minimal in tinta unita dal taglio pulito

 

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Tessuti, dettagli e tendenze: come scegliere il costume giusto in gravidanza

La scelta del costume da bagno in gravidanza non riguarda solo il modello, ma anche la qualità dei materiali e la cura dei dettagli. I tessuti più indicati sono:

  • Lycra ad alta elasticità, che si adatta senza deformarsi
  • Microfibra leggera e traspirante, ideale per il caldo estivo
  • Tessuti con protezione UV integrata, sempre più diffusi
  • Materiali eco-friendly e riciclati, in linea con la moda sostenibile

Dal punto di vista estetico, le tendenze moda mare premaman si orientano verso uno stile naturale e rilassato.

  • blu oceano e navy classico
  • verde salvia e tonalità botaniche
  • rosa cipria e colori pastello
  • nuance calde come corallo e terracotta

Scegliere il costume da bagno in gravidanza, dunque, significa trovare un equilibrio tra comfort, sostegno e stile. Che si preferisca un intero strutturato o un bikini più libero, l’importante è sentirsi a proprio agio e vivere l’estate con serenità e benessere.

 

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