Vincenzo Chianese | 15 Gennaio 2023

Amici 22

La teoria del web su Cricca

Oggi a rientrare ufficialmente nella scuola di Amici 22, a una settimana dalla sua eliminazione, è stato Cricca. Come sappiamo nel corso della scorsa puntata il cantante ha perso una sfida immediata contro Jore e ha così dovuto lasciare ufficialmente il talent show di Maria De Filippi. Tuttavia, dopo quanto accaduto all’interno della scuola e a seguito del provvedimento disciplinare preso dalla produzione per 6 dei ragazzi, Lorella Cuccarini ha deciso di far tornare il suo allievo in studio. La prof ha infatti chiesto di poter sostituire il giovane artista con Valeria. Gli autori hanno così stabilito che i due potessero sfidarsi e a quel punto Giovanni ha vinto lo scontro ed è tornato a far parte della classe.

Sui social intanto da qualche giorno si sta facendo strada una teoria che riguarda proprio il cantante. Secondo alcune malelingue infatti, sarebbe stato proprio l’allievo della Cuccarini, dopo la sua eliminazione, a spifferare alla produzione quanto accaduto la notte di Capodanno in casetta. Inizialmente infatti gli autori non si erano accorti dei fatti, e solo nelle ultime ore è emerso quanto successo in casetta.

Adesso dopo la messa in onda della puntata, alcuni utenti si sono convinti sempre di più che sia stato proprio Cricca a spifferare il tutto. Naturalmente precisiamo che si tratta solo ed esclusivamente di teorie del web. Non c’è infatti nessuna prova concreta che il cantante abbia riportato qualcosa agli autori. Per di più Giovanni ha anche dato prova di non essere a conoscenza di quanto accaduto, al punto che al suo ingresso in studio ha affermato: “Cosa avete combinato?”.

Nel mentre Giovanni ha riottenuto la sua maglia e potrà così riprendere la corsa al Serale. Ma cosa accadrà durante il suo percorso? Non resta che attendere per scoprirlo. Intanto seguiteci per tante altre news su Amici 22, e non solo.