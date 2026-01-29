Il 2025/2026 vede sul trono di Uomini e Donne Cristiana Anania. Conosciamo meglio chi è la tronista di questa stagione con alcune news sul suo conto: età, vita privata e Instagram.

Chi è Cristiana Anania

Nome e Cognome: Cristiana Anania

Data di nascita: 16 novembre 2003

Luogo di nascita: Palermo

Età: 22 anni

Segno zodiacale: Scorpione

Professione: speaker radiofonica presso una radio locale

Fidanzato: Cristiana è single

Tatuaggi: Cristiana non dovrebbe avere tatuaggi

Profilo Instagram: @naneeaaa

Cristiana Anania età e biografia

Cominciamo, come di consueto, con alcune informazioni sulla biografia. Qual è il cognome di Cristiana, la nuova tronista di Uomini e Donne? Il suo nome completo è Cristiana Anania.

È nata il 16 novembre 2003 (citare la fonte) a Palermo, in Sicilia e si definisce siciliana DOC. La sua città natale la porta sempre nel cuore ma dovrebbe vivere a Milano. Il suo segno zodiacale è lo Scorpione. Attualmente ha 22 anni d’età.

C’è chi si chiede quanto sia alta Cristiana, ma per ora non è stato comunicato ufficialmente e lo stesso vale per il suo peso.

Vita privata

Sulla vita privata, al momento, non si sa molto di Cristiana Anania di Uomini e Donne. Tuttavia, è probabile che, nel corso della sua esperienza nel programma, verranno alla luce ulteriori dettagli sul suo passato e sul suo modo di vivere i sentimenti.

Naturalmente, Cristiana è single: requisito minimo per poter partecipare come tronista al dating show di Canale 5.

Al momento non sono emerse informazioni su eventuali relazioni precedenti o ex partner.

Caratterialmente si dice sempre felice, sostiene di essere simpatica e solare, ma anche permalosa e forse troppo logorroica. In ogni caso si descrive come un vulcano di energia. Sebbene sia esuberante, ci sono tante cose che si porta dietro che l’hanno portata a crescere prima del previsto.

Per quanto riguarda la famiglia ha raccontato nella clip di presentazione di essere figlia di genitori separati. Per fortuna i suoi nonni sono stati fondamentali per la sua crescita. Con loro ha un legame unico.

Dove seguire Cristiana di Uomini e Donne: Instagram e social

Chi desidera rimanere aggiornato su Cristiana Anania di Uomini e Donne può farlo sicuramente anche tramite i social.

Cristiana è di sicuro presente su Instagram. Il numero dei follower è abbastanza importante ma crescerà anche grazie alla presenza nel dating show.

Ha tantissimi post pubblicati che la ritraggono da sola, impegnata per diversi lavori o in compagnia dei suoi affetti.

Peraltro sempre dai social vediamo che è appassionata di viaggi e di canto.

Carriera

In molti si sono domandati che tipo di lavoro svolge oggi Cristiana Anania.

Stando a quanto dichiarato nella clip di presentazione diffusa dai canali ufficiali di Uomini e Donne, Cristiana lavora come speaker radiofonica in una radio locale. Un dettaglio che ha subito incuriosito i fan del programma.

Amici

Prima di mettersi in gioco nel dating show, Cristiana ha tentato la strada di Amici per ben due volte. L’ultima volta poco prima dei provini per Uomini e Donne (QUI I DETTAGLI).

Cristiana Anania a Uomini e Donne

Come detto, Cristiana Anania è stata scelta per il ruolo di tronista nella nuova edizione del programma, con l’annuncio ufficiale arrivato durante la registrazione del 26 agosto 2025.

Durante la sua presentazione, Cristiana ha condiviso ciò che spera di trovare in questa esperienza televisiva:

“Mi sento fortunata perché ho finalmente la possibilità di trovare un fidanzato. Sono curiosa di poter provare quelle sensazioni che solo una relazione può dare. L’amore per me è vita e io ho una voglia di vivere, che non può spegnermi nessuno”

Come sempre, nel cast ritroviamo le presenze fisse degli opinionisti Tina Cipollari, Gianni Sperti e Tinì Cansino. Non mancano anche volti storici come Gemma Galgani.

I tronisti di Uomini e Donne

Durante l’edizione 2025/2026, il trono è occupato non solo da Cristiana Anania, ma anche da altri volti che scopriremo pian piano.

Annunciati al momento lei e l’ex tentatore di Temptation Island, Flavio Ubirti. Rosario Guglielmi invece è durato il tempo di una presentazione ed è stato sostituito a sorpresa da Sara Gaudenzi.

Il percorso di Cristiana Anania a Uomini e Donne

La partecipazione di Cristiana Anania come tronista è stata ufficializzata in data 26 agosto 2025.

Da quel momento, ha preso ufficialmente il via la sua avventura all’interno del dating show di Maria De Filippi, dove avrà l’occasione di cercare e, magari, trovare l’amore.

Dopo aver conosciuto i primi corteggiatori e diversi scontri con Jakub, la tronista è arrivata alla fine con Ernesto e Federico e ha scelto.