La nuova tronista Cristiana ha fatto il provino per Amici prima di Uomini e Donne

Spunta un retroscena inedito su Cristiana Anania di Uomini e Donne: la nuova tronista ha fatto il provino per Amici prima di mettersi nel gioco e trovare l’amore nel dating show.

Uomini e Donne, Cristiana ha fatto il provino per Amici

Oggi pomeriggio ha preso il via la nuova stagione di Uomini e Donne. Il dating show condotto da Maria De Filippi ha visto non solo le prime nuove scaramucce tra Tina Cipollari e Gemma Galgani, ma anche la presentazione dei nuovi tronisti Flavio Ubirti e Cristiana Anania.

Se lui recentemente ha ricoperto il ruolo di tentatore nell’ultima edizione di Temptation Island, lei invece a quanto pare ‘nascondeva’ un piccolo aneddoto, rivelato oggi dopo la sua presentazione a Uomini e Donne. La tronista, con la complicità di Maria De Filippi, ha confidato di avere tentato i provini per Amici. Ecco cosa è emerso dal racconto:

“Quando è venuta a fare il provino da tronista, possiamo raccontarlo? Lei mi ha parlato di Amici e mi ha detto che aveva fatto anche il provino di Amici anni precedenti e che ci era rimasta malissimo perché non passò.

In quel momento io le dico che in quel momento li stavano facendo, quindi se voleva andare poteva farlo. Lei è andata. Noi il provino per Uomini e Donne non lo avevamo nemmeno iniziato ancora. Io le ho consigliato di farlo, perché magari poteva andare avanti, così da non restare con quel tarlo”.

Alle parole di Maria De Filippi, hanno fatto eco quelle della nuova tronista di Uomini e Donne. Cristiana Anania ha rivelato che a 15 anni probabilmente sarebbe saltata di gioia per una proposta simile: “Me la sono voluta godere tutta. Ho fatto i casting ma non me la sarei goduta allo stesso modo, anche perché non faccio più musica come prima e quindi trovavo più coerente provare questa esperienza”.

Un retroscena inedito dunque sulla protagonista di Uomini e Donne che ha fin da subito attirato l’attenzione del pubblico di Canale 5 e dei social.