Dopo i gossip delle ultime ore che la davano come possibile concorrente del nuovo Grande Fratello, Cristina Plevani (fresca vincitrice de L’Isola dei Famosi) ha svelato se tornerà mai nel programma che le ha dato la notorietà. E la sua risposta sembra essere piuttosto netta…

La risposta di Cristina Plevani sul Grande Fratello

Il Grande Fratello Cristina Plevani l’ha vinto 25 anni fa dopo 100 giorni di permanenza nella Casa più spiata d’Italia. Tante volte è stato richiesto di rivederla nel programma che le ha dato notorietà. In occasione della versione GOLD della trasmissione secondo quanto ripreso da LorenzoPugnaloni.it ci sarebbero concrete possibilità di rivederle, specie dopo la vittoria de L’Isola dei Famosi.

Ma ci sarà davvero un comeback nel reality televisivo di Canale 5, che a quanto pare vedrà due versioni NIP e GOLD? Cristina Plevani ha deciso di rispondere una volta per tutte e dare una risposta netta ai gossip emersi specialmente nelle ultime ore.

Come si legge nell’intervista riportata da Leggo.it, Cristina Plevani non sembra essere per niente intenzionata a varcare nuovamente la Porta Rossa e ne ha rivelato le motivazioni: «No. Ho fatto l’edizione migliore, la prima».

Poi Cristina Plevani ha aggiunto ancora: «Capisco che molti facciano un reality dietro l’altro come lavoro, ma io non mi ci vedo. Poi sono appena tornata da due mesi di Isola dei Famosi, non riuscirei a chiudermi in una casa di nuovo adesso. Inoltre, il format attuale non mi piace. Tornerei ai vecchi regolamenti per dare uno sprint».

Insomma se queste sono le premesse non ci sarà alcuna possibilità di vedere Cristina Plevani al Grande Fratello, come tanti auspicano. Poi mai dire mai. Abbiamo visto spesso dei concorrenti affermare di non volere partecipare o tornare, per poi cambiare idea. Sarà così anche per lei? Difficile a dirsi.

In ogni caso adesso Cristina Plevani si gode la vittoria a L’Isola dei Famosi e non nega che le piacerebbe un ruolo da opinionista.