Trama e anticipazioni de La notte nel cuore per la puntata del 6 luglio. Ecco dove vedere la serie in TV e in streaming.

Anticipazioni trama La notte nel cuore

Partiamo subito con le anticipazioni della puntata del 6 luglio de La notte nel cuore. La trama intricata e sempre più coinvolgente ci regala numerosi colpi di scena, che vi riportiamo qui a seguire:

Sevilay e Nuh tentano di scappare insieme, ma vengono bloccati da Hikmet, che accusa il ragazzo di rapimento. Dopo aver chiarito la situazione alla centrale di polizia, entrambi vengono rilasciati. Tornati a casa, Hikmet minaccia la figlia e la costringe ad accettare il matrimonio con Cihan. Samet, disperato, implora Cihan di sposare Sevilay per salvare il patrimonio familiare. Cihan, addolorato, accetta. Poco tempo prima, lui e Melek avevano vissuto un momento romantico, in cui si erano aperti l’uno all’altra, ma ora tutto sembra perduto.

Come proseguono le anticipazioni de La notte nel cuore? All’improvviso, Sultan chiama Nuh e Melek per informarli che Mehmet ha avuto un grave incidente; i due partono subito per Aksu. Proprio mentre sono via, Cihan e Sevilay si sposano. Al loro ritorno, Nuh e Melek scoprono quanto accaduto. Vedendo Nuh, Sevilay vorrebbe raggiungerlo, ma Hikmet la blocca e la minaccia: se proverà a parlargli, ucciderà Nuh. Sconvolti, i due gemelli pensano di andarsene, ma ricordano il loro vero obiettivo: scoprire la verità da Sumru. Mettono da parte i sentimenti e tornano alla villa.

Nel frattempo, Hikmet insiste perché Samet licenzi i due gemelli, temendo che, innamorati di Sevilay e Cihan, possano rovinare i suoi piani. Inoltre, rimprovera Nihayet per aver comprato una borsa costosa, avvertendola, insieme a Sumru, di tenere sotto controllo le spese o saranno cacciate di casa.

Proseguiamo con le altre anticipazioni e trama di La notte nel cuore del 6 luglio. Nuh e Melek fanno ritorno a Villa Sansalan. Sebbene delusi dal matrimonio tra Cihan e Sevilay, decidono comunque di proseguire con la loro vendetta contro Sumru.

Nuh cerca un confronto con Sevilay, ma lei, influenzata dalla madre, lo respinge dicendo di non voler avere più niente a che fare con lui. Anche Cihan affronta Melek, e le promette che, una volta morto Samet, lui e Sevilay divorzieranno.

Quante puntate ci sono di La notte nel cuore

Ancora non è ben chiaro quante puntate ci sono de La notte nel cuore, ma tutto starà capire come deciderà di dividerla la rete nella sua messa in onda.

Dov’è stato girato La notte nel cuore e come finisce? Per sapere come finisce è bene seguirla, mentre per sapere dov’è stata girata principalmente in Cappadocia, famosa regione turca.

Le riprese però hanno interessato diverse località, come Göreme, Ürgüp, Ortahisar e la fortezza di Ortahisar (Ortahisar Kalesi).

Quando va in onda

Visti i cambi di palinsesto quando va in onda La notte nel cuore? Oltre alla puntata di domenica 6 luglio, l’appuntamento con la serie turca dovrebbe essere nuovamente martedì 15 luglio per poi tornare il 20 luglio.

A seguire dovrebbe mantenere il suo posto alla domenica.

Dove vedere La notte nel cuore in TV e streaming

In TV e in streaming dove vedere La notte nel cuore? La serie televisiva turca va in onda su Canale 5, ma è presente anche su Mediaset Infinity, che si tratti di sito o app, a seconda delle vostre esigenze.

È presente non solo in diretta streaming, ma è possibile vederla o rivederla in un secondo momento.