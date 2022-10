1 La domanda a Cristina Quaranta

In questi giorni ormai abbiamo visto Cristina Quaranta litigare in maniera molto accesa con alcune vippone. Stiamo parlando prima di tutto di Nikita Pelizon e poi di Giaele De Donà. Per quanto riguarda Nikita, alla Quaranta non vanno giù alcuni suoi comportamenti. Non riesce a capirla e il modo che ha di fare la irrita. In diretta, per esempio, i toni si sono talmente scaldati che lei ha iniziato a urlare e piangere.

Cristina ha riportato a galla un aereo ricevuto dalla Pelizon e per il quale ha espresso la sua felicità. Nikita però, le aveva detto di smetterla con le comparazioni. La vippona ha spiegato il suo punto di vista: “La sua reazione è sempre che vorrebbe anche lei. E le ho detto che dovrebbe essere felice per gli altri e se ci crede poi arriverà anche per lei“. L’altra ha sbottato:

Ma fuori per me non c’è nessuno. Ma credere a cosa? Ma cosa stai dicendo? Non si può avere sempre tutto ciò che si desidera. Non è così. Allora io vorrei che mio fratello morto di tumore due anni fa fosse qui con me, eppure l’hanno portato via. Cosa stai dicendo? Non diciamo stron**te. I desideri si avverano… Ma di cosa? Nikita non mi fare questi discorsi perché vado fuori di testa. Non hanno senso questi discorsi. Io non ci credo perché non ho nessuno fuori, io divento matta.

A tentare di capire il perché di queste reazioni, secondo alcuni esagerate, ci ha pensato Antonella Fiordelisi. Come possiamo sentire dal video qui sotto fa a Cristina Quaranta una domanda molto personale: “Da quanto non hai più il ciclo? Perché secondo me giustifica anche questa cosa, le reazioni che ha. Ci sta“. L’altra ha reagito chiedendo: “Ma che domanda è? No…“.

LA FACCIA DELLA 40, È GIÀ TANTO CHE NON LE SIA PARTITA LA GIUGULARE PER LA SECONDA VOLTA #GFVIP pic.twitter.com/FowWTZlChS — LA SESSUOFOBIA DI QUESTO UCCELLO (@vincycernic2) October 18, 2022

