Andrea Sanna | 3 Giugno 2023

Isola dei Famosi 2023

Isola, Cristina Scuccia torna sulla relazione

Cristina Scuccia ormai non fa più mistero sulla relazione che ha fuori, precisamente in Spagna. A L’Isola dei Famosi inizialmente era molto restia a raccontare della sua vita privata, ma pian piano anche lei ha deciso di aprire il suo cuore e confessare di avere un amore segreto.

Più volte nel suo discorso Cristina Scuccia ha anche dichiarato che non rivelerà mai chi è la persona in questione e se si tratta di un uomo o una donna. Non ama le etichette e preferisce, almeno per ora, tenere per sé questa storia.

A oggi Cristina Scuccia si sente di voler proteggere ciò che ha creato con questa persona, conosciuta prima del suo arrivo a L’Isola dei Famosi, ma di cui non aveva mai parlato. Si è detta dispiaciuta, però, che sua madre (con la quale ha un bellissimo legame) avrebbe scoperto tutto dalla TV.

La mamma però l’ha rassicurata e da studio ha mandato tutto il supporto possibile a sua figlia. In chiacchiera con Gianmaria Sainato poi Cristina Scuccia è tornata nuovamente sulla faccenda, spiegando quanto temesse la reazione proprio di sua madre. Aveva paura che non potesse accettare la sua scelta di vita.

Queste le parole di Cristina Scuccia: “Avevo la paura di aver preso una decisione che lei non avrebbe accettato. Una decisione che avevo preso per la mia felicità, così come per il mio percorso di vita. Lei invece mi ha confermato che è con me. Questa sorpresa per me è stata molto importante. E poi non solo la cosa del mio amore. In generale è come se non mi sentissi all’altezza di ciò che mi è stato dato dai miei, così tanto affetto”.

Insomma Cristina Scuccia ha tirato un sospiro di sollievo e chissà che presto non possa dirci qualcosa di più su questa sua love story.