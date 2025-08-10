Damiano Carrara ha oggi festeggiato il primo compleanno della figlia e le ha scritto una dolce dedica. Il video

Damiano Carrara oggi festeggia il primo compleanno della figlia insieme alla compagna e per tale ragione ha pubblicato un tenero video su Instagram, accompagnandolo con una dolce dedica.

Gli auguri di Damiano Carrara alla figlia

Il 10 agosto 2024 Damiano Carrara ha annunciato sui social di essere diventato papà per la prima volta. La compagna Chiara Maggenti ha dato alla luce Dafne e su Instagram aveva scritto: “Benvenuta al mondo, amore della nostra vita“.

Sotto il post era arrivata una valanga di messaggi di congratulazioni da parte di fan e amici del mondo dello spettacolo: Roberto Valbuzzi, Ida Di Filippo, la Clerici, Katia Follesa, Francesco Panella, Maurizio Merluzzo, Megan Ria, Gabriele Corsi e tanti altri ancora.

Oggi è passato un anno da quel momento e i genitori stanno festeggiando proprio questa occasione speciale. Il pasticcere ha pubblicato un video che racchiude i momenti più carini dalla nascita della bambina, da quando era ancora in ospedale ai momenti successivi.

La possiamo vedere, infatti, in braccio alla sua mamma e al suo papà o mentre sta dormendo e stringendo le mani dei genitori. Di sottofondo la canzone “She’s the one” di Robbie Williams e in descrizione la seguente dedica: “Il tuo primo anno Dafne, il nostro Angelo sei tu. Buon compleanno amore nostro”.

Anche in questo caso, ovviamente non mancano commenti da parte di tutti i fan di Damiano Carrara e di Chiara. Tutti sono emozionati all’idea di vederla crescere sempre di più e anche noi di Novella 2000 vogliamo aggiungerci alla celebrazione augurando un felice compleanno alla piccola Dafne. Per rimanere aggiornati su altre news continuate a seguirci.