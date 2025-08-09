Nel 2025 è stato uno dei grandi protagonisti di Temptation Island, ma Marco Raffaelli in realtà non è un volto così sconosciuto al pubblico. Aveva già partecipato a un altro programma TV molto amato. Ecco quale.

Dove abbiamo visto Marco Raffaelli prima di Temptation Island

Marco Raffaelli, volto dell’ultima edizione di Temptation Island, non è poi così sconosciuto. Non almeno per chi segue i programmi televisivi dedicati all’amore. Prima di approdare al celebre reality estivo di Canale 5, infatti, aveva già preso parte a un altro dating show molto amato dal pubblico: Primo Appuntamento, trasmissione di Real Time basata sul format inglese First Dates.

La partecipazione di Marco Raffaelli risale a circa tre anni fa (quindi la quinta edizione), quando decise di mettersi in gioco nel programma condotto da Flavio Montrucchio. All’epoca, era da poco tornato single e sentiva il bisogno di voltare pagina, provando ad aprire un nuovo capitolo della propria vita sentimentale.

Nel corso dell’episodio, Marco Raffaelli cenò con Ylenia, una ragazza molto più giovane di lui. L’incontro, purtroppo, non andò come sperato: la differenza d’età si rivelò un ostacolo importante per lei, che dichiarò apertamente di sentirsi a disagio. Marco dalla sua, però, si dimostrò comunque gentile e comprensivo, accettando con maturità la situazione.

Durante il programma, Marco aveva anche raccontato qualcosa di sé e del suo passato sentimentale, rivelando a tal proposito quanto segue: “Ho capito di essere stato davvero innamorato solo quando sono stato lasciato.” Frase questa che lasciava intendere quindi il suo profondo desiderio di volersi rimettere in gioco.

Primo Appuntamento – Marco Raffaelli

Ora che è stato protagonista di Temptation Island, Marco Raffaelli ha conquistato l’attenzione del grande pubblico, ma la sua prima e breve esperienza televisiva dimostra che la sua voglia di innamorarsi – e di raccontarsi – è nata ben prima del confronto nel villaggio delle tentazioni.

Un percorso televisivo che chissà non possa avere dei nuovi risvolti nel prossimo futuro. C’è chi vorrebbe o vedrebbe bene Marco Raffaelli sul trono di Uomini e Donne, ma ci sarà modo? Staremo a vedere se si presenterà questa opportunità per lui.