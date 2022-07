L’arrivo di Damiano David al concerto in Smart

Ieri sera i Maneskin hanno infiammato il Circo Massimo di Roma per ben due ore. I 70 mila presenti all’evento hanno cantato a squarciagola dall’inizio alla fine i brani dell’amata band celebre ormai in tutto il mondo. A incuriosire, però, è stato un episodio che ha coinvolto il frontman Damiano David. Cosa, vi chiederete?

Spesso capita che molti artisti per gli eventi a cui partecipano, che si tratti di concerti, firmacopie o ospitate anziché utilizzare la propria auto si spostano con taxi o van con vetri oscurati. Non sembra essere lo stesso però per Damiano David. Il cantante dei Maneskin ieri prima dello show è arrivato con la sua Smart bianca. Nulla di sofisticato o troppo vistoso insomma. Un gesto che ha molto colpito i fan lì ad aspettare lui e il resto della band e che è stato subito immortalato dai presenti con i propri smartphone.

Come mostrato dal video sottostante, Damiano David non è passato inosservato, dato che al suo arrivo ha iniziato a suonare il clacson per salutare i numerosi supporter accorsi per lui e i suoi compagni.

tutti gli artisti ai concerti arrivano con i van con i vetri oscurati e poi arriva Damiano con la Smart mi piscio addosso

pic.twitter.com/TzeTLBNqCd — 𝚋𝚒𝚘𝚌𝚑𝚎𝚝𝚊𝚜𝚒 saw må (@serewithane) July 9, 2022

Nemmeno a dirlo, il video in questione poco dopo la primissima pubblicazione è diventato virale su tutti i social e in tantissimi l’hanno condiviso e ripubblicato sui propri account. Insomma Damiano David uno di noi! Niente lusso, niente sfarzo, nonostante la grande popolarità.

Concludiamo con il dire che come vi abbiamo già raccontato ieri al concerto di Damiano David e dei Maneskin erano presenti tantissimi volti noti. Tra quelli pizzicati spunta Angelina Jolie, Russell Crowe, ma anche alcuni vip nostrani come Riccardo Scamarcio, Anna Foglietta, Anna Ferzetti e poi anche Gabriele Muccino, Valerio Lundini ed Edoardo Leo. Grande successo per il gruppo romano!

