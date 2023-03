Chi è Federippi? Età e Instagram

NEWS

Vincenzo Chianese | 23 Marzo 2023

Andiamo a scoprire quello che sappiamo su Federippi, l’influencer in gara a Pechino Express, dall’età, alla vita privata, a dove seguirla sui social e su Instagram.

Chi è Federippi

Nome e Cognome: Federica Fabrizio

Nome d’arte: Federippi

Data di nascita: 1996

Luogo di Nascita: Matera

Età: 26 anni

Altezza: informazione non disponibile

Peso: informazione non disponibile

Segno zodiacale: informazione non disponibile

Professione: attivista e influencer

Fidanzato: informazione non disponibile

Figli: non ha figli

Tatuaggi: ha diversi tatuaggi

Profilo Instagram: @federippi

Profilo Twitter: @federippi

Federippi età e biografia

Andiamo a vedere cosa sappiamo della biografia di Federippi. Il vero nome dell’influencer, in gara a Pechino Express, è Federica Fabrizio, ed è nata nel 1996 a Matera.

La sua età dunque è di 26 anni. Non conosciamo invece le informazioni circa la sua altezza e il suo peso. I suoi capelli sono uno dei suoi tratti distintivi e hanno un colore ramato e sono molto ricci.

Dopo essersi trasferita a Roma inizia ad occuparsi, in uno studio, di riabilitazione e ricerca di soluzioni informatiche e tecnologiche per la disabilità.

Ma vediamo cosa sappiamo in merito alla sua vita privata.

Vita privata

Sulla vita privata di Federippi non abbiamo molte informazioni.

L’influencer infatti è molto riservata e non sappiamo se al momento abbia un fidanzato.

La concorrente di Pechino Express non ha figli.

Andiamo a scoprire ora dove seguire Federica sui social.

Dove seguire Federippi: Instagram e social

Vi state chiedendo dove seguire Federippi sui social?

L’influencer ha una pagina Instagram attiva, che vanta più di 67 mila follower.

Federica ha anche un profilo Twitter.

Scopriamo di più ora sulla sua carriera.

Carriera

Quali sono gli hobby di Federippi e cosa sappiamo sulla sua carriera? All’età di 19 anni l’influencer capisce che il mondo in cui vive non è come vorrebbe e a quel punto inizia il suo percorso nella lotta alla salvaguardia dei diritti umani. Diventa così un’attivista e inizia a sostenere diversi progetti per la salvaguardia dei diritti sociali.

Ma non solo. Federica è anche una grande sostenitrice dei diritti dei disabili e funge da promotrice e sostenitrice della scoperta di nuove tattiche informatiche e tecnologiche per tutelare i diritti delle persone affette da patologie gravi.

Nel 2023 l’influencer pubblica il suo primo libro.

Libro

A febbraio 2023 Federippi pubblica il suo primo libro, “Femminucce. Donne che cambiano le regole”. In merito a questo progetto l’influencer su Instagram scrive:

“Ho scritto un libro per cercare di restituire alla comunità le cose che ho imparato sul pezzetto di sentiero femminista che ho percorso fino a qui. È un libro sulle persone, sulle donne, che su questo mio sentiero sono diventate pietre miliari, è un libro per noi, che abbiamo percorso la stessa strada tempo dopo ed è un libro anche per chi sentirà la voglia e l’urgenza di percorrerla in futuro. L’ho scritto con la consapevolezza che la mia voce non può far altro che andare a sommarsi al coro di voci femministe che già raccontano storie, perché da sola non avrà mai la pretesa di essere rivoluzionaria. Tutto ciò che è femminista è necessariamente anche collettivo”.

Sempre nel 2023 per Federippi arriva la prima grande opportunità televisiva: Pechino Express.

Federippi a Pechino Express

La nuova edizione di Pechino Express parte ufficialmente il 9 marzo 2023 su Sky. Alla conduzione ci saranno Costantino Della Gherardesca e Enzo Miccio e a far parte del cast del reality show ci sarà anche Federippi. L’influencer si metterà in gioco in questa nuova avventura, partendo insieme alla collega Giorgia Soleri.

Quest’anno i viaggiatori esploreranno l’Asia, attraversando ben tre paesi: l’India, la Malaysia e la Cambogia. Ma come se la caveranno Federica e Giorgia?

Le coppie di Pechino Express

Ecco chi sono tutte le coppie in gara a Pechino Express 2023:

Andiamo a scoprire adesso il percorso di Federippi a Pechino Express

Il percorso di Federippi a Pechino Express

Il percorso di Federippi a Pechino Express inizia il 9 marzo. Ma come se la caverà l’influencer all’interno del reality show? Non resta che attendere per scoprirlo.

